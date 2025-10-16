Juan Pablo Alarcón, del Hospital Ribera Juan Cardona en Ferrol: "La detección precoz salva vidas"

La detección precoz y los avances quirúrgicos han transformado el tratamiento del cáncer de mama, permitiendo intervenciones menos invasivas y reconstrucciones que devuelven la imagen corporal, la autoestima y la confianza a las pacientes.

Así lo explica el doctor Juan Pablo Alarcón, responsable de la Unidad de Cirugía de Mama del Hospital Ribera Juan Cardona, en el mes dedicado a la sensibilización frente a esta enfermedad.

"La detección precoz salva vidas. Revisarse, acudir a los controles médicos y hacerse las mamografías en el momento recomendado son pasos esenciales", subraya el especialista, quien recuerda que el tumor de mama es el tipo más frecuente entre las mujeres, pero que su pronóstico mejora cada año gracias al progreso en diagnóstico y tratamiento.

La Unidad de Cirugía de Mama del hospital ferrolano cuenta con un equipo multidisciplinar que aborda de forma conjunta el estudio, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cada caso. "Nos reunimos todos los especialistas implicados para establecer el mejor plan para cada paciente", detalla el doctor Alarcón.

En este sentido, la decisión entre una cirugía conservadora o una mastectomía depende de factores como el tamaño y la localización del tumor o las características de la paciente. "Siempre buscamos la opción más segura desde el punto de vista oncológico, pero también la que preserve mejor la calidad de vida de la mujer", recalca el cirujano.

Una de las mayores preocupaciones de las pacientes es la reconstrucción mamaria tras una mastectomía, que puede realizarse de forma inmediata o diferida. "Valoramos conjuntamente cuál es el mejor momento, teniendo en cuenta el caso particular y el plan oncológico de cada paciente", explica el especialista.

Las nuevas técnicas permiten reconstrucciones más naturales, seguras y personalizadas. Hoy en día, además del uso de prótesis más duraderas, se puede emplear tejido propio del abdomen o la espalda, con resultados estéticos muy satisfactorios gracias a la microcirugía, que reduce cicatrices y acelera la recuperación.

El doctor Alarcón también resalta la importancia del cuidado integral tras la operación: "El acompañamiento psicológico y la fisioterapia son fundamentales para recuperar movilidad, bienestar y confianza".

La Unidad de Cirugía de Mama del Hospital Ribera Juan Cardona ofrece un seguimiento completo y coordinado, con derivaciones directas a otros especialistas según las necesidades de cada paciente. "La excelencia profesional acompaña a la mujer en todo momento, desde el diagnóstico hasta las revisiones posteriores, para que todo el proceso sea rápido, eficaz y humano", concluye el doctor Alarcón.