Los cribados de cáncer de mama, cérvix y colon se extienden a todas las cárceles gallegas

Los médicos desconfían de ampliar el cribado de cáncer de colon pese a su aumento en jóvenes: "No es rentable"

La Xunta de Galicia extenderá durante este mes de octubre los programas de cribado de cáncer de colon y cérvix a los centros penitenciarios y ampliará los de cáncer de mama. Así se ha aprobado este lunes en el Consello da Xunta celebrado en Santiago, en el que se ha establecido esta medida para llegar a todas las reclusas.

Durante el Consello se valoró un informe realizado por Sanidade en el que se determinan las acciones a seguir para asegurar su derecho a la protección de su salud.

En las cárceles gallegas se trabajará con los mismos dispositivos de autotoma de recogida de muestras fecales que se envían al domicilio de parte de la población. Sanidade será la encargada de remitir las muestras a los hospitales para su análisis. La previsión es analizar 3.600 pruebas de cribado de cáncer colorrectal anualmente.

En cuanto al de cérvix, los profesionales de enfermería de los centros serán quienes atiendan a las mujeres, realizando una prueba de virus del papiloma humano de alto riesgo. Los tests se remitirán a la unidad de laboratorio del programa, ubicada en el Lucus Augusti de Lugo. En este caso la estimación sitúa en 450 las pruebas anuales para la detección de este virus y para el cribado de cáncer de cuello de útero.

Por otra parte, en lo relativo a la detección de cáncer de mama, la Xunta continuará coordinándose con el personal de los centros para los traslados de estas mujeres a las unidades de exploración mamaria. El objetivo es llegar a todas las mujeres reclusas, con una estimación de 150 mamografías en estas unidades.

En todos los casos se estudiará una posible derivación para pruebas complementarias si fuera necesario, independientemente de si la persona afectada tiene o no cobertura en la salud pública.

Con esta iniciativa los datos sanitarios de las personas con cobertura del Sergas se integrarán en el historial clínico electrónico IANUS.

Cifras del 2024

El año pasado, según los datos de la Xunta, el programa de detección precoz de cáncer de mama fue el que contó con mayor participación en Galicia, llegando al 84,6% de mujeres invitadas de entre 50 y 74 años. En este caso las mamografías permitieron identificar 900 casos de cáncer, el 70% de ellos en fases iniciales o precoces y más del 74% sin afectación ganglionar.

En el caso del colorrectal se detectaron en el 2024 más de 250 casos, el 66% de ellos en fases iniciales.

Por último, en el de cérvix, entre 2023 y finales del 2024 el cribado llegó al 60% de la población objetivo con 63 casos diagnosticados. El 88% era de fases iniciales.

Paralelamente, la Xunta trabaja en programas pilotos de cribados de cáncer de pulmón y de próstata para evaluar su efectividad y posible extensión.