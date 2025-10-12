Galicia inicia este lunes la vacunación infantil de la gripe en todos los centros de salud

Este lunes, 13 de octubre, comienza en Galicia la campaña de vacunación infantil de la gripe que previsiblemente llegará a 215.000 personas de entre 6 meses y 11 años. Además, se llevará a cabo un programa piloto de vacunación intranasal en los centros escolares, con la intención de llegar a 19.000 niñas y niños.

La consellería de Sanidade ya ha enviado los primeros SMS con citas para las vacunas en los centros de salud. No tendrán que acudir las familias que acepten participar en el programa piloto de vacunación intranasal.

Así, los en los colegios seleccionados, un total de 55, se vacunará de forma voluntaria a alumnos a partir de 3 años. El objetivo de este programa es cubrir el 70% de la población nacida entre el 2014 y el 2022.

En función de esta inmunización, la Xunta valorará extender el programa piloto a otros centros en futuras campañas.

Las familias deberán firmar el consentimiento de vacunación para el menor y entregarla en el centro escolar. Allí se les vacunará de manera intranasal, una vía más fácil que la convencional al evitar los pinchazos. Antes de vacunar, los equipos de enfermería recopilarán el historial clínico de los menores.

Paralelamente, también este lunes comenzará la campaña de vacunación de personas inmovilizadas de cualquier edad y de sus personas cuidadoras.

Desde el 20 de octubre se citarán a las personas de más de 70 años en su centro de atención primaria y para el personal sanitario y personas con inmunodepresión.