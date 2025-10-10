La Universidade de A Coruña lanza una iniciativa para promover la salud femenina con varias actividades

La Universidade de A Coruña ha puesto en marcha este mes de octubre una iniciativa para visibilizar la salud femenina. Bajo el título 6 meses, 6 causas, la UDC organiza un programa con actividades, charlas, talleres y conferencias en torno a problemáticas que afectan a la salud de las mujeres.

El programa está impulsado por el Servizo UDC Saudable dependiente de la vicerrectoría del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social y cuenta con la coordinación de la profesora Zeltia Naia Entonado.

La primera actividad tuvo lugar el pasado 2 de octubre, coincidiendo con el Día Nacional de las Universidade Saludables. En este caso se trató de una conferencia sobre Alimentación saudable na menopausia a cargo de la directora de Nutriciona y con la presencia del director de UDC Saudable.

La próxima cita será el 28 de noviembre a las 12:00 horas en la facultad de Ciencias. Esta versará sobre el rol de las mujeres y las niñas en la ciencia. El programa continuará con otros cuatro eventos hasta el mes de abril.

El objetivo de la UDC con esta iniciativa es poner el foco en seis áreas de interés para la salud femenina, creando un espacio para el análisis profundo, la formación y la sensibilización, dando respuesta a retos específicos de las mujeres en materia de salud.

Las actividades están abiertas a toda la comunidad universitaria y a la población general.

El programa continuará con un episodio de radio Enworking con Asotrame el 2 de diciembre en CUAC FM, la proyección de un documental sobre endometriosis en Sociología el 24 de febrero, una conferencia sobre alimentación y ciclo menstrual en marzo y una exposición sobre linfedema y lipedema en abril.