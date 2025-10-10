A Coruña lidera con la UDC una red internacional de diagnóstico de retinopatía diabética en el rural

El rector de la UDC, Ricardo Cao, junto con miembros del grupo VARPA como su director, Marcos Ortega, junto a responsables un nuevo proyecto de Inteligencia Artificial (IA) relacionado con la salud. Universidade da Coruña

La Universidad de A Coruña está trabajando en un nuevo proyecto que vincula el uso de la inteligencia artificial al ámbito sanitario. En este caso, lidera a través del grupo de Visión Artificial e Recoñecemento de Patróns una investigación con un equipo del grupo Supera, del Instituto Federal de Piauí de Brasil.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema pionero de inteligencia artificial para la detección y caracterización automatizada de la retinopatía diabética.

Entre las claves está la utilización de retinografías portátiles, que son más económicas y se pueden utilizar en ubicaciones remotas, lo que permite usar herramientas avanzadas para detectar esta patología. Además, el proyecto se llevará a cabo en zonas rurales con pruebas piloto en varias regiones brasileñas.

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de la colaboración existente entre ambas instituciones académicas establecido a través de la firma, a comienzos de este año, de un convenio específico para la realización de actividades conjuntas, tanto académicas como científicas y técnicas.

Los grupos participantes mantuvieron una reunión en el rectorado con representantes de la UDC y del equipo de Brasil. Los impulsores destacaron que esta inciaitiva "non só mellorará de xeito significativo a calidade de vida dos pacientes diabéticos, senón que tamén situará a Brasil e a España na vangarda da investigación en IA aplicada á saúde".

La investigación está financiada por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil.