Los centros de salud de Cambre y Carral (A Coruña) contarán con dentista en O Temple

Este miércoles, 1 de octubre, el Área Sanitaria de A Coruña y Cee pone en marcha una nueva unidad de salud bucodental en O Temple para dar servicio a los usuarios de los centros de salud de Cambre y Carral.

Unas 31.484 personas, de las cuales 2.936 son niños, se verán beneficiadas de este servicio, evitando tener que desplazarse hasta O Ventorrillo en A Coruña como tenían que hacer hasta ahora.

Esta unidad contará con un odontólogo y un técnico en higiene bucodental de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas. Además, se ha destinado una partida de más de 110.000 euros a su puesta en marcha, con 51.000 euros dedicados a equipamiento e instrumental odontológico.

Los servicios que prestará están orientados a mujeres embarazadas, pacientes oncológicos y personas con discapacidad, además de atender a la población infantil.

En un comunicado, el Servizo Galego de Saúde indica que con esta incorporación se mejorarán las ratios asignados a cada profesional reduciendo la presión asistencial y mejorando la calidad de la asistencia.

Actualmente hay un total de 18 odontólogos y 18 técnicos en higiene bucodental para una población de 55.700 habitantes.