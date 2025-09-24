El hospital de A Coruña es uno de los mejores de España: ocupa el puesto 17, según Merco

El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) es uno de los mejores hospitales de España y el mejor de Galicia. En concreto, el centro hospitalario coruñés ocupa el puesto 17 a nivel nacional, según el Monitor de Reputación Sanitaria realizado por la consultora Merco.

El CHUAC mejora un puesto en esta lista respecto al resultado del año pasado, ascendiendo del puesto 18 al 17 en el ranking nacional. El estudio contó con la participación de muchos de los 787 hospitales públicos y privados que hay en España, incluidos centros como La Paz y Gregorio Marañón de Madrid o el Clínic de Barcelona.

Respecto a los servicios sanitarios con mejor proyección de España, destacan los de Rehabilitación y Cirugía Oral y Maxilofacial, que quedaron en los puestos 6º y 10º en sus respectivas categorías. Farmacia Hospitalaria quedó en el 13º puesto, mientras que Anestesia y Reanimación y Radiodiagnóstico (que entraba por primera vez en el ranking) alcanzaron la 14ª posición.

La lista se ha elaborado a raíz de más de 5.200 encuestas y valorando la opinión de los gerentes y directivos hospitalarios, médicos, personal de enfermería, asociaciones de pacientes y periodistas especializados en materia sanitaria. Merco ha tenido en cuenta más de 1.000 indicadores de calidad y rendimiento asistencial.