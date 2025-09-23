A Coruña acoge en octubre un congreso nacional sobre lactancia materna

A Coruña acogerá los días 3 y 4 de octubre el XX Congreso Anual de la Federación Española de Asociaciones pro-Lactancia Materna (FEDALMA), que desde hace más de veinte años¡trabaja para promover, proteger y normalizar la lactancia materna, apoyando tanto a familias como a profesionales de la salud y al voluntariado que acompaña esta etapa clave.

El congreso, según informa la organización en nota de prensa, reunirá en la ciudad herculina a profesionales sanitarios, investigadoras, asociaciones y familias con un objetivo común: hablar de lactancia, es decir, hablar de salud para madres y bebés.

Habrá ponencias, talleres y espacios de diálogo. La organización de esta edición corre a cargo de Alma Lactancia, la asociación coruñesa que desde 2009 presta apoyo a la lactancia de manera voluntaria.

“Lactancia materna, de lo singular a lo global”. Ese es el lema elegido para esta vigésima edición. El foco estará en las lactancias menos visibles: madres y bebés con necesidades especiales que también merecen un acompañamiento adecuado.

El congreso quiere ofrecer una mirada anticapacitista, antirracista, ecologista e integradora, generando herramientas y espacios donde todas las lactancias tengan cabida.

Entre los asuntos que se abordarán destacan: Lactancia en la diversidad cultural, Salud mental y lactancia, Perspectiva sanitaria de la lactancia y Maternidad y divergencia

El programa contará con voces de referencia como Carol Strate (ginecóloga experta en embarazo y maternidad), Jésica Rodriguez Czaplicki (psicóloga especializada en salud mental perinatal), Alba Padró (consultora en lactancia y cofundadora de LactApp) o Laia Aguilar (matrona y autora de Conoce tu posparto).

El encuentro está pensado para profesionales de la sanidad, estudiantes, investigadoras, asociaciones, grupos de apoyo y familias interesadas en embarazo, parto y crianza.