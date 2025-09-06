Así avanzan las obras del nuevo CHUAC de A Coruña: demoliciones y nuevos accesos

Acceso a la AC-10. Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

En 2018, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba la gran ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Siete años después, el proyecto ha ido tomando forma y, aunque queda camino por recorrer.

El objetivo sigue siendo que en 2027 A Coruña cuente con un hospital tres veces mayor que el actual, sin cambiar su ubicación en el alto de As Xubias.

Desde que se presentaron los planos definitivos en 2022, los trabajos se han ido concentrando en diferentes puntos del complejo. El hotel de pacientes es uno de ellos, seguido por los futuros accesos o la torre polivalente.

Según las últimas actualizaciones facilitadas por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, ya se completó el vaciado interior y el desamiantado, y actualmente se está demoliendo la estructura desde las plantas superiores.

Demolición hotel pacientes Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

Se esperaba que la demolición estuviera lista para agosto, pero la cercanía con el hospital, estando este en funcionamiento "obliga a medidas de seguridad más intensas de lo habitual en una obra de estas características", recalcan fuentes autonómicas. En cualquier caso, dicen, se mantiene la previsión de que la demolición esté terminada este año.

Otro de los hitos es la salida provisional a la AC-10, donde ya se extendió la capa intermedia y esta semana se colocó la rodadura. Como mejora respecto al diseño inicial, se incluye un carril de entrada exclusivo para ambulancias, pensado para agilizar el tráfico de urgencias.

Acceso AC-10 Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

En la torre polivalente, los trabajos se centran en la excavación. "El terreno ha resultado más complejo de lo previsto", aseguran desde la consellería, pero se avanza de forma constante, con refuerzos de contención a medida que se profundiza. En Pedralonga, por su parte, las actuaciones avanzan sin incidencias destacables.

Próximos pasos

Una de las actuaciones pendientes es la demolición del paso sobre la AC-12. Para llevarla a cabo será necesario esperar a que concluya el derribo del hotel de pacientes y preparar el terreno con trabajos previos en los apoyos y desvíos de servicios.

Asimismo, cuando finalice en 2027, el nuevo CHUAC pasará de 85.000 a 255.000 metros cuadrados construidos, multiplicando por tres la superficie actual.

Recreación del futuro Hospital Universitario de A Coruña @FeijooGalicia

El complejo incorporará espacios modernos, nuevas infraestructuras y mejor conexión con las vías de acceso, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria del área de A Coruña y convertirse en un referente del noroeste peninsular.

A día de hoy, las obras continúan paso a paso, marcando el camino hacia el que será el hospital más grande de Galicia.