Abiertas las inscripciones para participar en la andaina solidaria contra el cáncer en Santiago

El sábado 27 de septiembre tendrá lugar en Santiago de Compostela la IV edición de la andaina solidaria contra el cáncer organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Para participar es necesario anotarse previamente en la web del evento o en la sede de la AECC. Las inscripciones están abiertas desde hoy.

La marcha partirá a las 10:00 horas del Paseo Central de la Alameda. El recorrido es de cinco kilómetros y consta de dos vueltas al parque pasando por el paseo de la Herradura y las avenidas de Compostela, de las Burgas, del Profesor Legaz Lagambra y de Antonio Raimundo Ibáñez. Al término habrá una sesión de zumba.

Todos los fondos recaudados se destinarán a mantener los servicios gratuitos de la asociación para pacientes y familiares, a promover hábitos saludables en la población y a impulsar la investigación oncológica.

Las inscripciones también podrán realizarse hasta el 25 de septiembre en la planta de deportes de El Corte Inglés y en la tienda Cousalinda. El mismo día del evento también será posible sumarse anotándose en la Alameda hasta las 09.30 horas.

El importe de la inscripción es de 10 euros para adultos y de 5 euros para niños de hasta 12 años. Esta incluye la camiseta del evento, que podrá recogerse en la sede de la Asociación entre el 19 de agosto y el 22 de septiembre de 9:00 a 15:00 horas y entre el 23 y 26 de septiembre de 9:00 a 19:30 horas.

Además, durante la jornada, la andaina convivirá con una feria divulgativa bajo el título 'Ciencia para todos'. En ella se darán cita científicos de centros de investigación de la ciudad para acercar a la población de todas las edades diversos experimentos en materia oncológica.

Entre las instituciones que colaborarán con la feria están el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), los grupos de Medicina Xenómica y de Oncología Médica Traslacional (Oncomet) y los servicios de Cardiología (Cardiochus) y de Farmacia del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza.

La feria celebrará el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer que se conmemora unos días antes, el 24 de septiembre.

El objetivo, tal y como recalca la AECC, es visibilizar la importancia de la investigación frente al

cáncer y despertar vocaciones científicas entre los más pequeños.

También será posible colaborar sin necesidad de acudir a la andaina.

Para ello la AECC ha habilitado un Bizum en el 06505 y una cuenta en el Banco Santander con el IBAN ES54 0049 0007 2326 1212 4606 a la que se pueden hacer aportaciones con el concepto 'CONTRAELCANCER SANTIAGO'.