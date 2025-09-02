Un ensayo refleja que la vacuna de la gripe reforzada baja un 31,8% los ingresos en Galicia

El ensayo clínico Galflu, realizado "de forma pionera" en Galicia, ha concluido que la vacunación de alta carga contra la gripe puede reducir un 31,8% las hospitalizaciones.

Los resultados del ensayo clínico fueron presentados por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha ratificado la intención de la Xunta de ampliar la aplicación de la vacuna antigripal de alta carga para todas las personas a partir de los 70 años, como ya se había avanzado en campañas anteriores, la dosis se aplicaba a mayores de 80 años.

Según se ha trasladado en la rueda de prensa, los resultados de la investigación de Galflu fueron publicados en el New England Journal of Medicine, y se ha descubierto que la vacunación de alta carga reduce en "hasta 400 ingresos hospitalarios por gripe o neumonía adicionales en mayores de 65 años".

Lo ha verbalizado el pediatra Federico Martinón, también presente en la comparecencia, además de la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.

En esta línea, la Xunta prevé destinar más de 7,2 millones de euros a la primera compra de vacunas de alta carga contra la gripe en la "modalidad de acuerdo de riesgo compartido", que se basa en conseguir resultados en salud y que permite ajustar el precio de las vacunas en función de su capacidad para reducir las hospitalizaciones.

Más resultados de Galflu

En este contexto, la Consellería ha celebrado los resultados de Galflu, y ha informado que 134.476 gallegos fueron evaluados por un equipo de más de 200 profesionales, entre ellos personal de enfermería.

También durante el desarrollo de la investigación, se demostró que personas de 65 años o más vacunadas con alta carga viral tienen reducido en 23,7% el riesgo de hospitalización por gripe o neumonía.

En el mismo sentido, los vacunados con la alta carga viral también tienen un 31,8% menos de riesgo de hospitalización por gripe y un 8,4% menos de hospitalizaciones asociadas con enfermedades cardiorespiratorias.

Ampliar la inmunización

También en la comparecencia, el conselleiro de Sanidade ha subrayado la decisión de la Xunta de, "una vez demostrada su eficacia", ampliar la inmunización con la vacuna de alta carga a todas las personas mayores de 70 años.

Tal y como ha recalcado Sanidade, en campañas anteriores, la vacuna ya se administraba a mayores de 80 años, así como personal de centros sociosanitarios y personas inmunodeprimidas, población diana que se repetirá cuando se inicie la nueva campaña.

En esta coyuntura, la directora xeral de Sanidade, Carmen Durán, ha adelantado que desde la Xunta se "baraja" poner fin a la doble vacunación gripe-Covid.

"Lo que se está barajando es la ponencia de vacunas y nosotros, evidentemente, lo que llevamos reclamando hace ya dos años es que dejemos de tratar la Covid como una enfermedad estacional, que no lo es", ha subrayado Durán, al paso que ha incidido en que la Xunta plantea que la doble vacunación "no sea coincidente".

"Está demostrado es que el pico de Covid no se produce en invierno y que hay picos a lo largo de todo el año, especialmente en verano porque sabemos que este es un virus sociable. Este cambio, sí, que se está barajando", ha sentenciado la directora xeral.