Cambre (A Coruña) camina contra el cáncer: la andaina solidaria será el 7 de septiembre

Cambre acoge este 7 de septiembre la Andaina Solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El evento, que comenzará a las 11:00 horas en O Temple, tiene las inscripciones abiertas en la web, aunque también es posible anotarse en varios puntos físicos.

Así, las personas interesadas en participar en esta actividad que busca visibilizar la enfermedad y recaudar fondos para la investigación, puede anotarse hasta las 23:30 horas del viernes 5 de septiembre a través de este enlace. Más allá de la web, las inscripciones pueden hacerse en los siguientes lugares:

Feira de Cambre (2 de septiembre)

Eroski de la Urbanización A Barcala (5 de septiembre)

Casa das Palmeiras (6 de septiembre)

Precisamente, el recorrido comienza en la Casa das Palmeiras, a donde regresarán las participantes tras recorrer parte del paso de la ría de O Burgo.

Un total de cinco kilómetros solidarios forman parte de esta andaina con la que se puede colaborar a través de donaciones, en caso de no poder o no querer realizarla pero sí ayudar económicamente.

El precio de la inscripción es de 8 euros para los adultos y de 5 para los niños hasta 12 años.