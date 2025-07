SOS Sanidade no descarta tomar medidas judiciales ante la "censura" en los centros gallegos

La plataforma SOS Sanidade Pública ha afirmado que no renuncia "a ningún tipo de medida" contra la "censura y represión" en los centros del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El portavoz del colectivo, Manuel Martín, declaró este martes que "si hay que recurrir al juzgado, iremos al juzgado" ante las advertencias en algunos centros de salud de la retirada de pancartas no autorizadas.

En una rueda de prensa recogida por Europa Press, la plataforma ha animado a la sociedad gallega a manifestarse contra "falta de recursos" del sistema durante el verano.

SOS Sanidade Pública también denuncia censura en los centros de salud. Martín ha sido muy crítico con las circulares emitidas por gerentes de las áreas sanitarias, que trascendieron en los últimos días, advirtiendo que cualquier cartel o pancarta reivindicativa que no estuviese autorizada sería retirada.

La plataforma afea esta medida "anticonstitucional y antidemocrática" que, avisa, no va "a tolerar". Por ello, preguntado por los medios sobre si adoptará alguna medida, su portavoz ha dicho que esperarán a confirmar "que no sea voluntad de un gerente" de un área.

En caso de que sea algo mandado desde el Gobierno gallego, no renunciarán "a ningún tipo de medida", tampoco llevar el asunto a los tribunales. A este respecto, Manuel Martín ha recordado que la plataforma está compuesta por sindicatos, asociaciones vecinales y partidos políticos, entre otros, por lo que espera contar "con todos los medios" posibles.

Precisamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, justificaba el lunes la medida para evitar que haya "consignas de tipo político" en los centros de salud.

El portavoz de SOS Sanidade Pública ha lamentado en este sentido la "nueva modalidad de actuación de la Xunta" a través de la retirada de carteles no autorizados. "Retrocedemos en el tiempo", ha dicho Martín, tras señalar que esta medida le recuerda a la época franquista.

Sin fecha para las movilizaciones

En la rueda de prensa también han participado el presidente de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP), Xosé María Dios; la responsable de Organización del BNG, Lucía López; y el secretario comarcal de CCOO en Santiago, Carlos Pardo.

El motivo de la convocatoria ha sido el de llamar a la movilización de la ciudadanía gallega en verano ante la "falta de recursos" en el Sergas y el "cierre" de camas y centros de salud durante la época estival.

A diferencia de otras ocasiones, la plataforma gallega no ha convocado una manifestación en una fecha concreta, sino que pretende que sean los distintos colectivos y asociaciones locales las que se organicen para llevar a cabo estas protestas.

Por parte del BNG, Lucía López ha insistido en la llamada de la población gallega a movilizarse para denunciar "todos los problemas" que hay en los centros de salud y enviar el "mensaje al PP" de que no van a parar, "ni siquiera en verano".

Carlos Pardo (CCOO) ha acusado a la Xunta del PP de querer "reducir a la mínima expresión la sanidad pública" para favorecer a empresas "amigas" del sector.

Sanidade alega falta de médicos

"Tenemos durante el verano un problema que se repite cada año. La Administración, durante el invierno y la primavera, no hace nada, no planifica, no se preocupa por los recortes de recursos", ha lamentado Manuel Martín.

Pese a que la Xunta "niega la verdad", al final "la realidad se impone" porque en la época estival "cierran centros, camas y consultas". Una vez que esto ocurre, "ya reconocen que hay un pequeño problema".

Desde la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública, Xosé María Dios ha negado que no haya médicos, tal y como sostiene la Xunta para justificar que no se cubran las vacantes en verano porque en las convocatorias de empleo quedan "fuera" cientos de facultativos. A esto ha sumado los "bajos salarios y la precariedad laboral" que padecen.

Este mismo martes, según informa Europa Press, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño ha afirmado que "respeta todas las críticas" pero ha insistido en que hay "déficit absoluto" de profesionales.

Preguntado por las críticas de colectivos de médicos, Gómez Caamaño ha asegurado que la Consellería busca "planificar de la mejor manera los recursos disponibles" sirviéndose de jornadas más largas e intersustituciones antes de aseverar que "no tenemos gente para poder sustituir".