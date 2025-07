Gómez Caamaño en A Coruña: "El 100 % de las camas hospitalarias estarán disponibles este verano"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha rechazado que exista un cierre de camas en hospitales con la llegada del verano, tras la denuncia efectuada a este respecto por la Comisión de Centro del complejo hospitalario coruñés (Chuac).

Respondiendo a preguntas de los periodistas, con motivo de la visita que ha realizado a las dependencias de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga (Aclad), ha manifestado que "las camas no se cierran, el cien por cien están disponibles".

Con todo, ha indicado que con la llegada del verano y las vacaciones del personal "se hace una planificación y una reestructuración de las necesidades funcionales". "Están todas disponibles", ha apostillado, no obstante. "No se cierran, no son abatibles", ha añadido.

Lucha contra las adicciones

Todo ello tras una visita a las dependencias de Aclad en la que ha puesto en valor el trabajo que desarrollan sus profesionales, con 1.700 pacientes atendidos, ha precisado el titular de Sanidade.

Cuestionado sobre el consumo de drogas, ha precisado que el perfil no tiene "nada que ver" con el DE la década de los ochenta o noventa en los que, ha añadido, "era más heroína".

"Ahora es un policonsumo con diferentes sustancias", ha señalado el conselleiro quien ha hecho referencia, además, a las iniciativas legislativas que está impulsando el Gobierno gallego frente a las adicciones.

Por otra parte, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará la próxima semana la línea de ayudas de la Consellería de 1,3 millones para programas sociosanitarios en el ámbito de trastornos mentales y adicciones.