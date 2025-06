Sanidade defiende que sus listas de espera son "reales": "Nosotros somos los que tenemos los datos"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que las listas de espera que publica la administración son "las reales", aunque no figuren en ellas los pacientes que quedan en lo que se conoce como sistema de 'buzón', por el cual ya les llamarán para una cita.

"Son cosas diferentes", ha asegurado el conselleiro en declaraciones a los medios este viernes, jornada en la que la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) presentó, junto a otras entidades, una queja ante la Valedora do Pobo por el empleo de este 'buzón'.

Ante esto y las constantes demandas para que la Xunta publique las listas de espera no estructurales -estas últimas son las de pacientes en espera por motivos ajenos al servicio-, Gómez Caamaño ha recalcado su "transparencia" y cumplimiento de la publicación de datos como fija la normativa estatal.

"Las listas de espera no estructurales son para pacientes que renuncian a la cirugía o no se puede intervenir en ese momento por causa médica o porque simplemente no quieren. Por ejemplo, 'quiero irme de vacaciones, no quiero que me llamen'", ha explicado. En este contexto, la normativa estatal obliga a publicar la demora "estructural".

Junto a esto, está el sistema de 'buzón', al cual el conselleiro se ha referido como "agendas dinámicas" y "una manera de gestión clínica" de las citas para consultas y pruebas, pero ha afirmado que no se emplea para intervenciones quirúrgicas.

"Estar en un 'buzón' no significa que no estés, que no se cuente contigo. Simplemente te pueden adelantar la cita o retrasarla en función de las necesidades", ha asegurado, insistiendo en que es un mecanismo "diferente" a la lista de espera.

Por ejemplo, un facultativo llama a un paciente porque se le ha quedado un hueco en su agenda. En todo caso, ha restringido su empleo, generalmente, a "consultas de seguimiento" y "en algunos casos pruebas complementarias".

Con todo, el conselleiro ha rechazado las cifras que ofrecen entidades como la Plataforma SOS Sanidade Pública, que hablan de que las demoras reales son un 30% mayores a las que se publican. "Las listas de espera oficiales son las que publicamos, porque nosotros somos los que tenemos los datos", ha reiterado Gómez Caamaño, porque el resto es "especulación".

Nueve entidades presentan quejas ante la Valedora do Pobo

Por su parte, nueve entidades que agrupan a usuarios del Sergas han presentado ante la Valedora do Pobo una queja por ese sistema de 'buzón' para fijar citas en el Sergas. Alegan vulneración de los derechos de los pacientes por el uso de este método para la fijación de la fecha de cita de consultas externas especializadas.

La queja la han suscrito representantes de la Asociación de Salud Mental A Creba-Barbanza; de la Asociación Galega de Personas Amputadas; de la Asociación de Pacientes y Usuarios del CHUS; de la Asociación de Daño Cerebral Compostela y la Federación Gallega de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad.

También el Grupo de Cuidadores de Enfermos de Alzheimer; Querendo, Mulleres con Endometriose; Unión Galega de Epilepsia y la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea y Enfermedades Onco-hematológicas.

En concreto aluden a la situación en el área sanitaria de Compostela-Barbanza al entender que el sistema no tiene base "legal" y que, además, "crea un limbo administrativo que convierte la gestión de la demanda asistencial en un proceso donde el incumplimiento de las normas permite que la arbitrariedad campe a sus anchas".

"Como usuarios no podemos admitir que en un servicio básico como la sanidad pública, se salten normas esenciales que tienen como finalidad una asistencia accesible y de calidad".

Y es que pese a la carga asistencial, insisten en que frente a lo que debería ser una situación excepcional en el uso de este método para fijar cita se ha convertido en el área sanitaria a la que hacen referencia en una norma "no escrita, sin motivación y por tiempo indeterminado".