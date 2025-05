Alfonso Vidal, endocrino en Galicia: "El cáncer de tiroides, aun siendo maligno tiene un buen pronóstico"

El 25 de mayo es una fecha marcada en el calendario para visibilizar una realidad que, aunque a veces parece oculta, afecta a un porcentaje significativo de la población humana: los problemas derivados de afecciones a la tiroides.

Esta glándula, muy desconocida todavía para el público en general, es una glándula endocrina que produce hormonas, ese término tan asociado a la adolescencia y a determinados clichés como "hormonas con patas" pero que en realidad son elementos imprescindibles para el buen funcionamiento del cuerpo humano.

Está situada en la parte delantera del cuello y tiene una forma muy peculiar, de mariposa, como si fuesen dos alas. Esta glándula no funciona aislada, sino que está regulada a su vez por otra que está situada cerca del cerebro. Las hormonas que produce son las tiroideas, imprescindibles para el regulamiento del organismo humano.

El proceso diagnóstico

Llegar al diagnóstico es un camino que el paciente inicia tras detectar alguno de los síntomas. "En los momentos de gestación de la vida de la persona se busca de forma sistemática si hay algún problema en su funcionamiento, esto se hace a través del cribado neonatal. Una de las cosas que se detecta es si hay un exceso o una falta de esta hormona. Así se detecta de forma precoz. Luego, durante el embarazo, como es tan importante para el desarrollo, se sigue buscando sistemáticamente si existe algún problema", explica el endocrino del CHUAC, Alfonso Vidal, en conversación con Quincemil.

En el resto de la población, el profesional indica que "no se ejecuta un proceso de búsqueda tan incisivo y se activa si encontramos otros síntomas compatibles. Ahí se realiza una analítica para descartar: si hay pérdida de peso con palpitaciones, ojos saltones, etc. De inicio los problemas estructurales los detecta el propio paciente y con una palpación y atención del médico de atención primaria suele ser suficiente. Si no lo fuera, lo derivan a las unidades que corresponden e intervenimos".

Cómo se puede corregir o curar

Detectar que hay una disfunción es la primera parte, imprescindible para poder dar el tratamiento adecuado. Una vez hecho, corregirlo nace sobre todo en el aspecto alimenticio. Alfonso Vidal insiste en la necesidad de "corregir el déficit de yodo en la alimentación. No es tan problemático este hecho en el mundo desarrollado pero aún tenemos una inadecuada yodación y si es recomendable que usen sal yodada. La otra gran causa son los problemas autoinmunes, el mal funcionamiento inmunitario y de las defensas del organismo".

Las consecuencias de que no funcione bien

Las afecciones a la glándula del tiroides no se resumen solo en una retahila de hechos, sino que deben contextualizarse en base a su función. Este elemento es importante para el desarrollo cerebral en las primeras etapas de vida. En ese período, incluyendo el período de gestación, es una hormona muy importante y casi imprescindible y si no hay una adecuada producción "el paciente puede tener un mal desarrollo cognitivo".

El doctor Vidal lo ejemplifica de una forma muy comprensiva: "puede haber un cretinismo, un retraso en el crecimiento y desarrollo cognitivo. Estos casos a día de hoy son excepcionales y extremadamente raros". Una vez completadas las primeras etapas de vida, la tiroides actúa como un "regulador metabólico". ¿Qué significa esto?: "Es un acelerador de nuestro organismo, temperatura, gasto energético, ritmo cardíaco, etc. Cuando una persona tiene déficit o exceso de hormonas, nota como sintomatología que tiene más frío, que está más cansada, puede presentar un hinchazón en las manos, pies, experimentar caída de cabello, e incluso si tenemos excesos la persona puede perder peso, temblarle las manos, presentar palpitaciones o exceso de calor".

Los problemas que puede presentar una afección de tiroides

Un problema de tiroides es una afección que está a la orden del día. Se localizan tres tipos de disfunciones, a juicio del endocrino. "En el servicio detectamos hasta tres tipos de problemas. El primero es de funcionamiento, es decir, que la glándula funciona o muy poco o demasiado, ambas partes son malas. Luego hay también un problema en la propia estructura de la glándula: que sea más grande de lo que debe ser, que presente nódulos, etc. Por último, puede presentarse también una situación de enfermedad de cáncer sobre ella".

La palabra cáncer

El cáncer es una enfermedad que cada vez estamos más acostumbrados a normalizar, pero que sigue teniendo unas consecuencias importantes a nivel de sociedad. Un cáncer de tiroides tiene un proceso de recuperación con una tasa elevada, pero aún así es una enfermedad infrecuente. "El cáncer de tiroides es cierto que es infrecuente, pero aun siendo una enfermedad maligna tiene un buen pronóstico. Hay excepciones como en todas las enfermedades, pero la mayor parte de pacientes con el tratamiento adecuado salen adelante y consiguen recuperarse", explicó Vidal.