Manuel Viso sobre beber leche entera o desnatada: "Si a la leche le quitas la grasa pierde todas sus vitaminas"

Aunque está en auge el consumo de bebidas vegetales, sigue siendo mayor la cantidad de personas que prefieren optar por la leche de vaca de siempre, seguida de la leche de oveja y de cabra. "Según el Código Alimentario Español (CAE) se entiende por leche natural el producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostros del ordeño higiénico, regular y completo e ininterrumpido de las hembras domésticas sanas y bien alimentadas", informan desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La duda respecto a este lácteo siempre se basa en saber qué tipo de leche es mejor para nuestro organismo. Para ello, hemos hablado con Manuel Viso, doctor gallego experto en hematología.

El médico Manuel Viso nos ha hablado sobre las diferencias entre la leche entera y desnatada, y sobre la importancia de hacer un balance adecuado con la comida que ingerimos a lo largo del día. Teniendo en cuenta esto último, el doctor lo tiene claro a la hora de decantarse por un tipo de leche: "Siempre entera. ¿Por qué leche desnatada? Si la diferencia calórica es muy poca y en cambio el valor saciante es muy alto", afirma.

"No engordamos por una comida o un alimento"

El principal problema al que nos enfrentamos en nuestro día a día es a saber mantener un control con lo que comemos. Al fin y al cabo, el ciudadano medio no está informado sobre las calorías que ingiere en cada alimento en función de los gramos que come. No obstante, hay ciertas pautas que podemos y debemos tener en cuenta para tener una alimentación saludable que nos permita disponer de una mejor salud y tener una mayor longevidad de vida.

Así, Manuel Viso nos informa sobre la importancia de llevar a cabo un cierto equilibrio con los alimentos, pues "no engordamos por una comida o un alimento, engordas por el balance que tú hagas", indica. En este sentido, hay que tener en cuenta que no pasa nada si un día queremos darnos un capricho y tomar un helado o un trozo de pizza, pero no se debe abusar de los alimentos procesados, que además contienen aditivos muy perjudiciales. Si te entra el hambre antes del almuerzo, Viso dice que se puede "comer algo a media mañana, pero algo saludable, fruta, frutos secos... no vale ir a la cafetería y comer un pincho de tortilla, que a saber con qué aceite está hecha".

Respecto al balance calórico, es importante tener en cuenta que "si tu dieta se fundamenta en un gran predominio de vegetales y lo acompañas de carnes y pescados es más difícil que ganes peso porque los vegetales tienen pocas calorías, si empiezas el desayuno con un croissant tienes todas las papeletas para pasarte de calorías y engordar", indica el médico.

"Siempre entera. ¿Por qué leche desnatada?"

El doctor nos explica las diferencias entre estos dos tipos de leche. Lo principal que debemos tener en cuenta es el valor saciante de cada una de ellas y no tanto sus calorías. ¿Por qué? El médico lo aclara: "Hay alimentos que pueden ser un poquito más calóricos, pero son más saciantes y eso va a hacer que tú comas menos, sino vas a picotear todo el día y acabas engordando".

Esto es lo que ocurre con la leche entera, que cuenta con un poco más de calorías que la desnatada, pero es mucho más saciante. "No tiene nada que ver tomarte un vaso de leche a media tarde entera, que si no tienes mucha hambre con ese vaso de leche quedas más saciado, que tomarte un vaso de leche desnatada que es como quien tomó agua y por tanto te va a apetecer comer algo más". Uno de los ejemplos que aporta Manuel Viso es el caso de las personas que por la tarde se toman un vaso de leche desnatada con galletas procesadas, mucho más insano que optar por un vaso de leche entera.

"Tomar la leche entera te va a saciar más, además de que en la leche entera están todas las propiedades", afirma Viso. También apunta que la leche es uno de los alimentos más completos, seguido del huevo, sobre todo gracias a la grasa que contiene. "En la grasa es donde están los omega 3 y sobre todo las vitaminas, la A, la D, la E, la K, vitaminas que en otros alimentos contienen pocas, si a la leche le quitas la grasa pierde todas sus vitaminas", sentencia Manuel Viso sobre los beneficios de tomar leche entera.

Respecto a la grasa que contiene la leche entera, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) también tiene un apunte muy interesante: "La leche constituye el mejor aporte de calcio, proteínas y otros nutrientes necesarios para la formación de huesos y dientes. Durante la infancia y adolescencia se aconseja tomar la leche entera, ya que conserva la energía y la vitamina A ligadas a la grasa".