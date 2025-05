Manuel Viso, médico gallego: "La alimentación es como el cine. Debe haber actores principales, secundarios y extras"

Con el ritmo de vida acelerado que llevamos hoy en día, a menudo resulta complicado mantener hábitos saludables en cuanto a alimentación, ejercicio y bienestar general. Muchas veces nos dejamos a nosotros mismos en segundo plano, descuidando nuestro cuerpo y nuestra salud. Pero esto debe cambiar. Por eso, hemos hablado con el especialista en hematología Manuel Viso, quien nos explica cuáles son los pilares fundamentales que debemos tener en cuenta para mejorar nuestra salud y vivir más y mejor.

Para el doctor Manuel Viso, las claves para tener una mayor longevidad de vida son claras: "Hay 4 pilares: la alimentación, el ejercicio, el control del sueño y el control del estrés. Son el sí que debo controlar. El quinto serían los no; el no de los tóxicos. Evitar el tabaco, el alcohol, las drogas". Bajo esta premisa, el médico nos ofrece apuntes interesantes para mejorar en el día a día y sentirnos mejor, más sanos y con mayor calidad de vida. Te lo contamos.

"La alimentación es como el cine"

Manuel Viso apunta que, como en toda película, en la alimentación también debe haber "actores principales, secundarios, y extras que aparecen en alguna escena". De esta forma, existen una serie de productos que deben estar en la mayor parte de las comidas y en la rutina alimentaria de la semana, "todo lo que sean vegetales, frutas, verduras, hortalizas, legumbres... y luego el pescado, los frutos secos, el aceite de oliva o carnes blancas", aunque de estas últimas el doctor lanza un apunte muy concreto: "no en todas las comidas, pero bueno, sí como una opción saludable dentro de que las carnes con dos veces a la semana es suficiente".

Respecto a los actores secundarios en la alimentación, Manuel Viso señala que en este apartado se añadirían las comidas fritas y rebozados. Sobre beber una copa de vino o no con la comida, lo tiene claro: "el consumo de alcohol seguro es consumo cero, a partir de ahí puede haber un riesgo". Por último, en los extras se englobaría "todo lo que son los snacks y los ultraprocesados". Ante esto, el doctor explica que no es cuestión de privarse de todo siempre, sino saber mantener un equilibrio y un control; "porque un día salgas y te comas un trozo de pizza de las más ultraprocesadas, no pasa nada".

Es muy importante llevar a cabo las preparaciones de los alimentos de forma saludable, esto es, "a la plancha, cocidas, al horno, tomate natural, evitar sobre todo todo lo que sea las frituras. No abusar de las brasas por el tema de la acrilamida y el riesgo de sustancias cancerígenas".

"¿5 comidas al día o ayuno intermitente?"

Ante este mito que estamos tan acostumbrados a escuchar, ya sea en nuestra vida diaria o en la televisión, Manuel Viso apunta que "ni una cosa ni la otra. No hay nada escrito en la ciencia". Así, lo más importante es realizar lo que mejor le funcione a cada uno. Hay quien funciona bien con dos comidas al día, otros con cinco y otros que no son capaces de desayunar a las 07:00 horas de la mañana antes de ir a trabajar. Lo importante ante esto es no devorar la comida y "comer algo saludable a media mañana, como frutos secos o alguna fruta".

"¿Leche entera o leche desnatada?"

"Siempre entera, ¿por qué desnatada si la diferencia calórica es muy poca y en cambio el valor saciante de la entera es muy alto?" Viso también señala que la leche entera cuenta con muchas propiedades y que es uno de los alimentos más completos "por la grasa que tiene, porque en esa grasa es donde están los Omega 3 y sobre todo las vitaminas, la A, la D, la E, la K".

El control del sueño

El sueño es un problema que le ocurre a mucha gente, sobre todo hoy en día en la que la mayor parte de la culpa la tienen las pantallas, siendo estas, en parte, las grandes culpables del insomnio. Manuel Viso señala que es muy importante tratar de no desajustar el sueño. "Nosotros tenemos unos ritmos biológicos y unas hormonas que nos determinan el sueño. Si lo andamos cambiando mucho, el sueño se desajusta. Lo importante siempre es tener un horario regular de sueño".

Otras claves del doctor para tener el control sobre nuestras horas de sueño son: no practicar deporte a última hora de la tarde para no estar muy excitados, no hacer cenas muy abundantes para que la digestión no te cause una mala jugada y tratar de acostarse siempre a la misma hora.

Hacer deporte y relacionarse para controlar el estrés

Ante el control del estrés, Manuel Viso opina que el estrés va en la forma de ser y que "algo que podemos hacer nosotros es siempre hablar con nosotros mismos e intentar relativizar las cosas".

"Hacer ejercicio físico, relacionarte. Al final todo se convierte en un círculo que nos lleva al mismo sitio". No cabe duda de que mantener una vida activa es muy importante. Sobre el tipo de ejercicio, cada uno debe realizar el deporte que le resulte más divertido y motivante, pues de lo contrario lo más probable es abandonar y caer una vida más sedentaria. "La vida social es muy importante. El abrazo es muy importante, porque liberamos una hormona que es la oxitocina y la dopamina, que son las hormonas del placer, del bienestar, del gusto. Y eso es lo que me va a desintoxicar ese estrés", comenta Manuel Viso.

Así, si tenemos en cuenta todas las claves y los 4 pilares que nos indica el doctor Manuel Viso podremos tener una vida mucho más saludable y una mayor calidad de vida para disfrutar de una mayor longevidad y vivir con más ánimo nuestro día a día.