Cristina Varela, la cirujana gallega que creó un implante de pezón revolucionario: “Hay pacientes que no quieren verse en el espejo"

Cristina Varela nunca había tenido interés por la rama sanitaria hasta que, a los 15 años, el diagnóstico de cáncer de su madre le hizo verlo claro: ella quería dedicarse a curar a la gente.

Por una décima no entró en Medicina y cursó Enfermería, pero esto no le frenó a lograr su sueño. Trabajó como enfermera al tiempo que estudiaba la carrera de Medicina. Hoy, Varela es una reputada cirujana especializada en patología mamaria y artífice de un innovador implante de pezón para mujeres operadas de cáncer de mama. Sin duda un ejemplo de que con constancia y esfuerzo todo se puede conseguir, como ella misma nos transmite en esta entrevista.

Tras analizar estudios en los que se ponía el foco en la importancia de la reconstrucción completa de la mama tras una mastectomía, Varela se puso manos a la obra y, junto a un ingeniero de Vigo, diseñó Nupple, un innovador implante de pezón, diseñado y fabricado en Galicia, que resulta duradero en el tiempo y permite cerrar por completo la reconstrucción mamaria. "Siempre que se reconstruye la mama, falta la areola y el pezón", y se trata de una parte determinante y que influye en la autoestima de las mujeres.

La doctora Varela nos cuenta que a su consulta llegan muchas mujeres que "no quieren verse en el espejo", e incluso quien llegó a cubrir el espejo del baño para no mirarse. Sin duda, testimonios que muestran que el implante de pezón va más allá de un tema estético, como hay quien cree que es así. La reconstrucción del pezón es clave para la recuperación de las pacientes.

Hasta el momento, las técnicas actuales no ofrecían un resultado satisfactorio a largo plazo, ya que lo más habitual es realizar injertos que con el paso del tiempo se aplanan. Nupple da volumen al pezón y no se aplana.

Cristina Varela comenzó a operar justo antes de la pandemia y desde entonces ya lleva realizadas unas 60 intervenciones. Realiza las operaciones en el hospital San Rafael de A Coruña, y ya ha exportado el conocimiento a Cataluña: esta técnica está incluida en la cartera de servicios de Cataluña y se lleva a cabo en el hospital de Bellvitge.

Se han realizado también operaciones en Portugal y el interés por esta técnica es tan elevado que ya les están llegando peticiones de diferentes puntos del extranjero.

El diagnóstico de cáncer de tu madre ha marcado tu carrera ¿Hasta qué punto te ha influido?

Yo no sabía a qué dedicarme y con la enfermedad de mi madre, desde ese momento, sabía que quería ir por la rama sanitaria, no en concreto la especialidad porque eso ya depende también de los profesores que tengas.

¿Qué edad tenías cuándo le diagnosticaron la enfermedad a tu madre?

15 años.

¿Y en tu familia no había personas dedicadas a la medicina?

Soy la primera médica de la familia, así que no tenía ejemplo para seguir.

Cristina Varela en el Foro Mujeres Referentes de Quincemil

Primero estudiaste enfermería y después medicina. ¿Por qué?

Opté primero por enfermería porque no me dio la nota para medicina por una décima. Y como soy cabezota, sabía que si yo quiero algo, pues tengo que conseguirlo y no rendirme. Así que lo que hice fue estudiar primero enfermería con la idea de pasar luego a medicina. Pero la verdad es que me gustó mucho enfermería y terminé la carrera. Luego trabajé de enfermera mientras estudiaba medicina. Yo lo que quería era curar , por eso decidí estudiar medicina, que era mi objetivo.

Te especializas en cirugía general. Con tu experiencia, por tu manos habrán pasado todo tipo de pacientes. En una radiografía general, ¿cuáles son las patologías más comunes?

Las patologías más frecuentes suelen ser relacionadas con hernias, problemas digestivos, desde colelitiasis, que son cálculos en la vesícula, algún pólipo o cáncer de colon. Es una especialidad muy amplia. También otras patologías más banales dentro de lo que cae para nosotros, pero no para el paciente, como pueden ser las hemorroides, fisuras, fistulas.

Cirujana general especializada en patología mamaria. A la hora de ponerle freno al cáncer de mama, es fundamental poner el foco en la prevención. ¿Nos cuidamos lo suficiente las mujeres? ¿Es necesario poner más el foco en la importancia de las revisiones? ¿Realizamos las autoexploraciones?

Yo creo que hoy en día, con la información que hay, la verdad es que nos cuidamos mucho. Estamos concienciadas con nuestro cuerpo y que hay que hacer las revisiones porque la prevención es fundamental. Si me dices hace unos años igual te diría que falta mucho, pero hoy en día hay que seguir haciendo campañas para seguir recordando la importancia, pero sí que estamos muy concienciadas.

¿A qué edad debería una mujer empezar a hacer revisiones con mamografías?

Las guías europeas abogan por iniciar las revisiones con monografía a partir de los 40 años. Y también se insiste en individualizar a cada paciente, no hacer un screening para toda la población. Hay gente que tiene factores de riesgo que aunque no tenga ninguna mutación, tiene algún tipo de agregación familiar. Muchos casos en la familia, por lo que necesitan un screening diferente. Bueno, yo recomiendo eco y mamografía anual a partir de los 40.

Diseñas Nupple, un innovador implante de pezón, ¿Cómo surge la idea?

En el caso de tener que realizar una mastectomía, se trata de un proceso muy duro, en el que la paciente tiene que pasar por múltiples cirugías, una reconstrucción mamaria que crea un volumen mamario, pero la paciente no se ve completa delante del espejo hasta que no tenga la reconstrucción de la areola y el pezón.

Hay muchos estudios que dicen que la satisfacción de la paciente mejora cuando tiene reconstruido el pezón y, tras conocerlos, me sumergí un poco en ese territorio. Las opciones que había tenían muchos hándicap, porque o bien el volumen del pezón no se mantiene en el tiempo o son técnicas que dejan mucha cicatriz, un color que no queda similar a una areola. De ahí surge la idea de que igual que se colocan implantes en otras zonas, por qué no colocar un implante que sea duradero en el tiempo para conseguir un volumen de pezón y posteriormente tatuarlo, y así el efecto visual es muy natural.

¿De qué material está hecho?

Está hecho de polietileno no poroso, material médico que tiene todos los certificados de implantabilidad. Cada implante es específico para cada paciente. Es decir, se pide uno a uno, dependiendo de la calidad de la piel, del grosor de la piel, del tamaño del pezón. En función de todo eso, elegimos el que mejor le vaya a cada paciente.

¿Cuál es la vida útil de esta prótesis?

Todos los fabricantes ponen un margen normalmente de 10 años, pero al ser una prótesis sólida, que no tiene roce, no hay que cambiarla salvo que dé algún problema en la piel, porque es un implante a un nivel muy superficial. Si no, no habría que tocarlo.

Realizaste la primera intervención antes de la pandemia y desde entonces¿cuántas operaciones llevas realizadas?

Unos 60 implantes colocados en pacientes que nos han venido de toda España.

Por tus manos han pasado diferentes casos y mujeres, pero ¿hay un perfil de mujer que opte por este implante? ¿O es diverso?

Tengo desde pacientes muy jóvenes a pacientes que pasan de los 60 años. Me refiero, no tenemos una limitación en cuanto a la edad, lo que sí tiene unas indicaciones. Está indicado específicamente para pacientes que tengan una mastectomía hecha en donde se le ha quitado la mama, pero se ha conservado la piel y que tenga implante debajo, o sea mastectomía con prótesis Si tienen algún tipo de injerto, un colgajo como si fuera del abdomen o de la espalda... en esos casos no está indicado porque el resultado no va a ser satisfactorio.

¿Hay algún caso en particular de paciente que te haya marcado?

Cada una tiene sus características, pero sí que, por ejemplo, pacientes que no se miraban al espejo, que tapaban el espejo del baño para no verse después de la ducha; y la reconstrucción les cambió la vida.

¿Qué es lo que trasladan las pacientes que se acercan a tu consulta? ¿Cuáles son sus necesidades?

Me transmiten que ese último paso en la reconstrucción está poco valorado en la sanidad. Se cree que es algo estético y entonces pues no se le da prioridad. Sabemos que no es un tema estético, porque mejora la parte psicológica del paciente. Va a haber una mejora en autoestima, calidad de vida.

Recientemente habéis realizado un estudio sobre la calidad de vida de las pacientes que se someten a est intervención ¿Qué han arrojado los resultados?

Los resultados, lo que ya veíamos nosotros, pero demostrado con el estudio de que los pacientes que tienen reconstruido el pezón con el implante Nupple, pues tienen mayor calidad de vida. Mayor satisfacción en todos los ámbitos, en el ámbito social, sexual, con la pareja... en todos los ámbitos de cuestionario que nosotros estudiamos, mejoran la autoestima.

"Se realiza una mínima incisión de 1 cm que se realiza con anestesico local, hacemos como un bolsillo por debajo de la piel y alojamos ahí el implante"

Comenzaste operando en La Rosaleda en Santiago y ahora estás en el hospital San Rafael de A Coruña. ¿Solo realizas tú estas intervenciones?

Sí, solo las hago yo. Desde hace poco también se realizan en el hospital de Bellvitge. Allí está dentro de la cartera de servicios para poder realizarlo. Y ya hemos exportado conocimiento también a Portugal.

En qué consiste la operación para la implantación de esta prótesis. ¿Requiere hospitalización?

Se realiza una mínima incisión de 1 cm que se realiza con anestésico local, hacemos como un bolsillo por debajo de la piel y alojamos ahí el implante. Al tratarse de anestesia local, la paciente se va a su casa al terminar. Eso sí, tiene que tener unos cuidados en el posoperatorio, reposo ciertos cuidados, pero se puede incorporar a su vida diaria normal.

Ya habéis operado en Portugal y exportado el conocimiento a Cataluña, donde ya se está realizando este tipo de operaciones. ¿Os planteáis seguir llegando a otros puntos?

La idea es ofrecer esta técnica al mayor número de gente posible y que así todas las pacientes se puedan beneficiar de ella. Estamos intentando ofrecer algún curso de formación en algún centro especializado y que así la gente no tenga que desplazarse.

Os llegan casos de toda España porque se trata de una técnica innovadora, y única. ¿Estáis recibiendo peticiones de profesionales interesados en conocer más en profundidad esta intervención?

Sí, tengo muchas peticiones de pacientes y de profesionales, sobre todo de Sudamérica. Hay mucho interés, me llegan muchos correos de pacientes de cómo pueden conseguir el implante y de médicos cirujanos mastólogos y plásticos interesados.

Es una técnica pionera, pero por el momento tiene que costearlo la paciente.

Sí, salvo en Cataluña, que la incluye la Seguridad Social, aquí es de forma privada.

¿Cómo puede optar una mujer por este implante? ¿Cómo puede acceder?

Aquellas mujeres interesadas pueden ponerse en contacto a través del hospital San Rafael de A Coruña o pueden solicitar información en el correo cvarelalamas@gmail.com; o también a través de las redes sociales, en el perfil de doctora Varela Lamas.

Comenzamos la entrevista hablando de tu interés por la medicina tras la enfermedad de tu madre. Desde entonces, has logrado llevar a cabo una carrera profesional muy exitosa. ¿Te imaginaste en algún momento llegar hasta donde estás ahora mismo?

Pues no, si le preguntan a esa niña de 15 años que hubiera llegado hasta aquí, seguramente ni se me pasaría por la cabeza. Pero bueno, esto es constancia y si quieres conseguir un objetivo hay que ir a por él, cueste lo que cueste. Si te lo propones, lo consigues.