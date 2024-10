Futurlife21 visita A Coruña: "La salud es el pilar más importante de nuestra vida"

Elena Pérez y María Hernández-Alcalá son las responsables del exitoso proyecto Futurlife21 y protagonistas, junto al cardiólogo del CHUAC Guillermo Aldama, de la IV Jornada de Salud de Vegalsa-Eroski. La compañía celebró este evento el pasado jueves en A Coruña con el objetivo de promover hábitos de vida saludables.

Futurlife21 basa su propuesta en la bioquímica, siempre con la evidencia científica sobre la mesa. Especializadas en Alimentación, Nutrición aplicada, Nutrición clínica y Salud Pública, las responsables del proyecto defienden que comer sano no está reñido con comer rico y apuestan por crear hábitos saludables para toda la vida.

"Cada uno es responsable de la calidad de vida de sus células", aseguró Elena Pérez durante la jornada, a lo que su hija añadió: "La mayoría de la sociedad cree que la comida sirve para engordar o adelgazar y ya". Sobre todo ello hemos hablado con ambas.

¿Cuál es la importancia de que se celebren eventos como la IV Jornada de Salud de Vegalsa-Eroski?

La salud es el pilar más importante de nuestra vida, sin salud no tenemos nada. Darle la importancia que se merece y fomentar hábitos de vida saludables para maximizar nuestra calidad de vida y rendimiento físico mental y emocional es sin duda un gran paso y demuestra la implicación de las empresas para con la salud de sus trabajadores y clientes.

¿Está concienciada la ciudadanía sobre la importancia de llevar una alimentación saludable? ¿Creéis que ha aumentado el interés a este respecto?

Cada vez estamos más concienciados de la importancia de cuidarse y queremos mejorar nuestras elecciones, pero nuestro ritmo de vida y las empresas de ultraprocesados con alimentos ultrapalatables y de fácil acceso lo ponen dificil y muchas veces resulta complicado conciliar vida laboral, familiar y personal con ser previsor y elegir un porcentaje alto de alimentos que cuiden nuestra salud. Hay que tener mucho conocimiento para elegir saludable en un mundo donde abunda lo insano y a esto se accede de una manera muy rápida y sencilla.

Huís del término dieta y apostáis por un estilo de vida saludable, constante. ¿Es complicado conseguir instaurar buenos hábitos?

No es complicado si entiendes los porqués científicos de cuidar la salud a través de una buena alimentación y aprendes cómo aplicarlo de forma práctica y rica. Los inicios siempre son más dificiles pero una vez que aprendes a elegir en el supermercado y a prepararte platos ricos y saludables que disfrutais todos en casa, el simple hecho de sentirte muchísimo mejor por dentro y por fuera ayuda a que quieras mantener esos hábitos. Entender que los alimentos no solo sacian el hambre sino que ayudan a que tu cuerpo funcione es básico para poder crear un hábito que dure para siempre.

¿Cómo puede ayudar la ciencia a mejorar la alimentación y, por tanto, la vida de las personas?

La ciencia nos indica lo que realmente ayuda a mejorar la salud y lo que la empeora y aumenta la probabilidad de desarrollo de problemas. Nosotras nos dedicamos a poner con leguaje sencillo y divulgativo lo que la ciencia nos indica, y hacemos que ciencia y práctica se fusionen dando lugar a platos completos ricos y con un equilibro de nutrientes que maximizan nuestra salud. Entender los porqués científicos y saber aplicarlo en casa es básico para instaurar hábitos que duren para siempre.

Pasamos el día cansados y lo achacamos a la falta de sueño o al estrés en el trabajo, pero raramente pensamos en que también influye la alimentación. ¿Cómo debemos cambiar nuestros hábitos alimenticios para mejorar el descanso?

Los azúcares, refrescos, alcohol, harinas refinadas (del pan, los picos, la pasta blanca) las grasas vegetales de los ultraprocesados… afectan muy negativamente al descanso y aumentan nuestro cansancio diario. Los picos glucémicos que generan hacen que nuestro cerebro no funcione al máximo de su capacidad y que tengamos muchas ganas de seguir tomando alimentos ricos en azúcares, harinas…

Nuestra recomendación es que se reduzcan al máximo estos alimentos y prioricemos verduras, grasas saludables del AOVE, grasas del pescado azul o frutos secos y que si queremos incluir contundencia, añadamos más legumbre, quinoa, arroz integral o avena. Esto ayudará mucho en nuestro nivel de cansancio diario y mejorará nuestro descanso.

¿Es la falta de tiempo un problema o una excusa a la hora de cocinar saludable?

Es real que no tenemos tiempo, pero debemos priorizar lo importante, sin salud no tenemos nada, y debemos cuidarla. Por tanto, sacar unos minutos cada día para cuidarte por dentro es esencial y así deberíamos transmitirlo. Hay que tener truquitos para agilizar el cocinado (nuestro libro de batch cooking va de esto) y ser previsores, pero debemos asumir que no va a aparecer tiempo según nos hagamos más mayores, así que debemos integrar el cuidarnos a través de una buena alimentación como un hábito esencial en nuestro día a día.

¿Podríais decirnos un par de trucos simples y claves para poder llevar una alimentación saludable en el día a día?

No tengas en casa comida ultraprocesada insana, y saca un día a la semana para prepararte un pequeño batch cooking para que durante la semana comer saludable te resulte más sencillo.

¿Qué ocurre en cumpleaños, bodas o reuniones familiares? ¿Debemos privarnos?

No, nosotras siempre decimos que en esos momentos tomes lo que se te ofrece, salud física también va con salud y equilibro mental por eso es importante que seamos capaces de diferenciar, pero el problema viene cuando cada día es un día "especial". Debemos ser conscientes de nuestras elecciones diarias y que el 80-90% de nuestra semana debemos elegir saludable: ese 10% no influye prácticamente en tu salud si el resto del tiempo eliges saludable.

Y para terminar, ¿hay esperanza en que cambie el modelo de alimentación actual, no solo en los domicilios sino en otros espacios como hospitales, colegios o comedores de empresas?

Yo creo que sí se puede. Cuantas más personas quieran ese cambio y lo abracen más sencillo será, ojalá normalicemos que estos centros tienen una responsabilidad para con las personas que dan de comer. Poco a poco conseguiremos ese cambio, estoy segura.