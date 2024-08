¿Son los percebes gallegos la poción mágica contra la resaca?

La única forma de evitar la resaca es no beber alcohol. Sin embargo, la sabiduría popular está llena de consejos para hacerla más llevadera o, incluso, hacerla desaparecer. Entre las recomendaciones que circulan de boca en boca y por redes se encuentran la de consumir determinadas frutas, alimentos salados, o incluso comer marisco, como los percebes gallegos. ¿Cuánto hay de verdad en ello?

La resaca es un conjunto de síntomas que se padecen habitualmente hasta 24 horas después de ingerir alcohol e incluyen deshidratación, cansancio, mareo, dolor de cabeza, dolor muscular o náuseas, entre otros. Estos síntomas se deben en parte a que el etanol presente en las bebidas "aumenta la frecuencia para orinar y la pérdida excesiva de líquidos", lo que conlleva una "deshidratación", detalla Emma Enríquez, dietista nutricionista y directora de la clínica Nutriciona en A Coruña.

"Lo que más nos ayuda para la resaca es no beber, y no hay ningún estudio que demuestre que haya algún alimento que ayude en concreto", asegura la nutricionista. Pese a ello, desde la nutrición sí se dan algunas pautas para ayudar al cuerpo a recuperarse tras la ingesta de alcohol, como "beber mucha agua para para evitar esa deshidratación y a la vez reponer nutrientes como el sodio o el potasio, que se van perdiendo cuando orinas tanto", así como optar por alimentos ricos en "vitamina B12".

Para ello puede ser buena idea optar por "sopas o caldos", y también por "alimentos de origen animal como carnes, huevos o pescados", detalla. Si bien, indica que es habitual que en los días de resaca apetezcan alimentos más grasos u opciones menos saludables, pero es mejor evitarlos ya que pueden "aumentar el malestar digestivo".

Así, aunque la resaca no se puede evitar ni curar si se ha bebido alcohol, Enríquez recomienda "descansar, beber mucha agua, incluso algún zumo, que no solemos recomendar mucho los nutricionistas, pero en este caso rehidrata y a la vez aporta alguna vitamina". Y si se tiene hambre porque el malestar digestivo no es excesivamente grande, puede tomarse "una pieza de carne magra o una tortilla, así como lácteos, que también son fácilmente digestivos".

El caso del marisco y los percebes

Hay algunos estudios que apuntan a posibles beneficios del determinados tipos de pescado y de marisco para recuperarse mejor de la resaca, en concreto del salmón o las ostras. La nutricionista asegura que no hay evidencia científica clara al respecto, pero considera que puede tener cierto sentido en cuanto a la reposición de sal.

Por su parte, los percebes, a diferencia de otros mariscos, "son alimentos sin grasa y con un contenido en colesterol mucho menor que cualquiera de su grupo", detalla la Federación Española de Nutricion, que apunta además que "son fuente de minerales como el selenio, magnesio, potasio, fósforo, calcio y yodo".

Respecto al contenido en vitaminas, "destaca la vitamina B12, tiamina, roboflavina, niacina y B6, las cuales contribuyen al metabolismo energético normal".

Por su bajo nivel de grasa y su alto contenido en minerales como el potasio y el yodo, así como las vitaminas B6 y B12, podría concluirse que los percebes pueden ser un alimento recomendado para los días de resaca, si bien, como recuerda la nutricionista, no existe evidencia al respecto y, en todo caso, "no va a salir económico". "Es muchísimo mejor para el bolsillo y para el organismo no beber", añade Enríquez.