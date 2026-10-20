Kid Mount ofrece un concierto gratuito en Santiago el 29 de octubre: ¿Cómo retirar la invitación?

Kid Mount ofrecerá un concierto gratuito en Santiago de Compostela el próximo 29 de octubre. El artista forma parte del cartel de Música no Atardecer, propuesta musical vinculada a los presupuestos participativos del área de Xuventude del ayuntamiento compostelano. Además de Kid Mount, actuarán André G.S y Queen Rendi.

El Concello de Santiago ha dado a conocer esta mañana cómo retirar las invitaciones gratuitas para acudir al concierto. Las personas interesadas en tener entrada podrán recogerla en el Centro Sociocultural del Ensanche los días 22 y 23 de octubre. La oficina estará abierta de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El ayuntamiento informa de que, si quedan entradas libres tras estas dos jornadas, la próxima semana será posible retirarlas en la Casa das Asociacións de Cornes de 09:00 a 14:00 horas.

El único requisito para poder obtener una invitación es tener más de 16 años y estar empadronado, residir, trabajar o estudiar en Santiago de Compostela, algo que habrá que acreditar.

La Sala Capitol será el próximo 29 de octubre el escenario del concierto Música no Atardecer, que responde a una de las propuestas más votadas en los últimos presupuestos participativos. El cabeza de cartel será el joven de Xinzo afincado en Santiago Kid Mount, que cuenta con más de 120.000 oyentes mensuales en Spotify y ha revolucionado la escena urbana.

El joven compartirá escenario con dos artistas vinculados al Centro Xove da Almáciga: André G.S. y Queen Rendi, que también tienen una importante trayectoria en la música urbana.

Presupuestos participativos

El Concello de Santiago abrió el pasado 15 de octubre la presentación de propuestas para los próximos presupuestos participativos. Las personas interesadas en participar pueden aportar sus ideas a través del formulario habilitado en la web decide.santiagodecompostela.gal.

Las propuestas tienen que referirse a actividades o programas dirigidos a la juventud que sean viables técnicamente, de competencia municipal y de interés general. Las propuestas tampoco pueden superar el presupuesto de 15.000 euros por actividad.

Una vez concluida la evaluación técnica por parte del departamento de Mocidade, se abrirá la fase de votación de los presupuestos participativos, que irá del 18 de enero al 28 de febrero de 2027. Podrán votar los jóvenes nacidos entre 1997 y 2011 que estén empadronados o residan, trabajen o estudien en Santiago.