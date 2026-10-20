Alcalá Norte actuará en Santiago de Compostela en 2027: es su único concierto confirmado en Galicia

Alcalá Norte actuará en Santiago de Compostela el 6 de marzo de 2027. La banda de rock alternativo ha confirmado este martes las primeras fechas de la gira de presentación de Dejémoslo como estaba, su nuevo trabajo, que saldrá a la venta el miércoles 4 de noviembre.

Alcalá Norte nació en Madrid y ha hecho de su barrio, Ciudad Lineal, y de su ideólogo, el urbanista Arturo Soria, el eje de un imaginario propio en el que lo cotidiano y lo mitológico conviven. Esa identidad, reconocible desde la primera canción, ha hecho que su público haya ido en aumento concierto a concierto.

Las entradas para disfrutar del concierto en la capital gallega saldrán a la venta este 21 de octubre a las 11:00 horas a través de www.alcalanortebanda.com. El directo que la banda presentará en Santiago combina las canciones del nuevo disco con los temas más queridos de su repertorio anterior.

El comienzo de gira de presentación del nuevo disco incluye solamente cuatro paradas y un concierto en el Movistar Arena de Madrid el 20 de febrero, que será la cita más importante hasta ahora en su carrera. Alcalá Norte actuará también en Valencia, Barcelona y Ciudad de México.

Nuevo disco y nueva gira

El nuevo álbum reúne 11 canciones y la portada es una obra del pintor madrileño-ibicenco Carle Naide que parte del dibujo de Goya Esto dejémoslo como estaba: tres monjes enfrentados a Arturo Soria, que escala el monolito del que la banda toma su logo, con las montañas de Mordor al fondo.

La banda logró con su primer álbum, Alcalá Norte, situarse como el grupo revelación, logrando varios reconocimientos: el Premio Ruido al Mejor Álbum Nacional de 2024 de la asociación de periodistas musicales PAM, cuatro Premios MIN 2025 (Álbum del Año, Canción del Año por La Vida Cañón, Mejor Artista Emergente y Mejor Álbum de Rock) y el premio a Mejor Nuevo Artista en los Premios de la Academia de la Música de España 2025.