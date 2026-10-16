De Gabry Ponte y Omar Montes a Baiuca y The Rapants, el ciclo llenó los puertos de Vigo y A Coruña con 18 jornadas de conciertos, electrónica, nostalgia y planes para todas las edades

SON&MAR conquista Galicia: así ha sido el ciclo que unió a 165.000 asistentes en A Coruña y Vigo

¿Qué tienen en común Gabry Ponte, Omar Montes, Baiuca y los grandes himnos del dance? Todos han formado parte de un SON&MAR que ha puesto a bailar a miles de personas en Vigo y A Coruña.

Todo eso, y mucho más, ha tenido cabida en SON&MAR, que cierra su ciclo de 2026 con más de 165.000 asistentes entre Vigo y A Coruña.

Durante más de un mes, la música se ha adueñado de dos de los grandes espacios portuarios de Galicia.

SON&MAR A Coruña 2026 Cedida

El ciclo arrancó el 4 de septiembre en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo y puso el broche final el pasado 11 de octubre en el Puerto de A Coruña, después de 18 jornadas, más de 60 artistas y proyectos y más de 100 horas de programación.

Las cifras hablan por sí solas: 42.313 personas participaron en la primera edición viguesa y otras 123.000 acudieron a las propuestas celebradas en A Coruña.

Pero más allá de los números, una de las claves de SON&MAR ha sido reunir en un mismo calendario estilos y generaciones que no siempre comparten escenario.

De la electrónica internacional a los himnos de toda la vida

El cartel de SON&MAR ha sido una mezcla de sonidos para todos los gustos.

Los amantes de la electrónica pudieron disfrutar de nombres internacionales como Gabry Ponte, Franky Rizardo, Mau P, Nic Fanciulli o Toman, mientras que la música urbana llegó de la mano de Omar Montes, Hard GZ, Kaydy Cain, Danny Romero y 8Belial.

También hubo espacio para quienes prefieren cantar a pleno pulmón esos temas que llevan décadas sonando.

Rebeca, Sonia Madoc, Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez y Tam Tam Go pusieron la nota nostálgica a una programación en la que tampoco faltaron los sonidos dance de los 2000, con artistas como Safri Duo, ItaloBrothers y Lasgo.

Y, por supuesto, Galicia tuvo mucho que decir. Baiuca, Budiño, The Rapants, Ortiga, Xabier Díaz & Adufeiras da Salitre, De Ninghures y Galician Army, entre otros, llevaron al ciclo distintas formas de entender la música hecha en casa.

En Vigo, además, la programación rindió homenaje a la historia musical de la ciudad con una jornada dedicada a la Movida Viguesa, con Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y Stoned at Pompeii.

Mucho más que conciertos

SON&MAR también ha querido demostrar que la música puede ser el punto de partida de planes muy diferentes.

Las propuestas dirigidas al público joven convivieron con fiestas temáticas dedicadas a los grandes éxitos de otras décadas, mientras que iniciativas como Mundo Juego convirtieron el puerto coruñés en un espacio de ocio para niños y familias.

El deporte, la gastronomía y las sesiones de DJ también encontraron su sitio en Mestizo Sport Club, otra de las propuestas celebradas en A Coruña.

SON&MAR despide así una edición que ha prolongado el ambiente festivo más allá del verano y ha convertido los puertos de Vigo y A Coruña en puntos de encuentro para miles de personas.

Dos ciudades, 18 jornadas y más de 165.000 asistentes después, el ciclo baja el telón de 2026 con una idea clara: en Galicia hay sitio para muchos ritmos diferentes.