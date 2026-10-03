L0rna lidera una noche de música urbana en el puerto de A Coruña

La música empezó a sonar este viernes desde cerca de las 20:00 horas en el muelle Calvo Sotelo de A Coruña. Aquí el ciclo Son&Mar continuó con Equis, que trajo a la ciudad a L0rna, además de varios dj sets en una versión XXL del evento.

Desde las 22:00 horas tuvo lugar el Show de Equis, que sirvió para calentar motores antes de la llegada de L0rna.

La murciana, una de las artistas del momento, actuó hacia las 23:00 horas.

La cantante de Golfas de verdad, Marimandona o una de las intérpretes de La Sacapuntas, un tema que coreó todo el puerto al unísono, es una de las voces de la música urbana actual con una gran repercusión que ha cosechado en poco tiempo, desde el lanzamiento de su primer álbum, MISS-UNDERSTOOD, en mayo del año pasado.

Por el escenario también pasaron con sus private party jam Juanma Martínez, Sistema, Pau Llovera y Sote para poner el broche final, ya de madrugada.

Después, afterparty se trasladó a la sala Pelícano. Ahí actuaron dos artistas invitados, Dlomalo y Marce, que cerraron una noche más de Son&Mar.

El ciclo continúa este sábado con Tréboa Sonora y su propuesta centrada en la música gallega y por donde pasarán Lg1do, Monoulious Dop, The Rapants o Galician Army entre otros.

El domingo estará dedicado al deporte con Mestizo Sport Club, una jornada gratuita que reunirá actividades deportivas, sesiones de DJ y gastronomía desde las 11:00 hasta las 23:00 horas.

El ciclo seguirá el viernes 9 de octubre con Bresh XXL by Bacardí & Cola, una gran fiesta que se prolongará desde las 18:00 hasta las 02:00 horas, mientras que el sábado 10 será el turno de One Dance, un tardeo dedicado a los grandes éxitos de la música dance de los 90, los 2000 y los 2020.

Son&Mar finalizará el domingo 11 de octubre con Wake Up! Weekend, una jornada dedicada a la electrónica y el house.