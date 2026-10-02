Los Enemigos y Lendakaris Muertos encabezan las primeras confirmaciones de EXPORock en A Coruña

EXPORock ya ha comenzado a desvelar los primeros nombres de su segunda edición. Los Enemigos y Lendakaris Muertos son las dos primeras bandas confirmadas para el festival, que regresará a EXPOCoruña el sábado 13 de marzo de 2027 con una nueva jornada dedicada al rock y al punk.

La organización ha avanzado que estos dos grupos son solo el inicio de un cartel que incorporará próximamente nuevos artistas y novedades de programación. De esta forma, EXPORock vuelve a apostar por una jornada de música en directo y ambiente festivo después de la acogida de su primera edición.

Las entradas para esta segunda edición salieron a la venta este jueves 1 de octubre con un precio inicial de 40 euros. La organización señala que se trata de la tarifa más económica y que este primer tramo estará disponible únicamente hasta que se agote el cupo establecido.

Una vez finalizadas estas entradas, el precio irá aumentando progresivamente en los siguientes tramos. Según indican desde EXPORock, la venta está registrando un buen ritmo desde sus primeras horas, por lo que los asistentes que quieran acceder al festival con la tarifa de lanzamiento tendrán que adquirirlas antes de que se agote.

Más de 5.000 personas en su primera edición

EXPORock celebró su primera edición en marzo de 2026, una cita que reunió a más de 5.000 personas en A Coruña. El festival prepara ahora su regreso con el objetivo de reencontrarse con el público que acudió el pasado año y sumar nuevos asistentes.

La propuesta volverá a combinar la música en directo con un ambiente relacionado con el mundo del motor. La organización prepara de nuevo la presencia de Harley-Davidson y motos custom, que formarán parte del entorno del festival.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web oficial de EXPORock y la organización irá comunicando las próximas confirmaciones a través de sus redes sociales.

El festival contará nuevamente con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y Estrella Galicia, que repiten su apoyo después de participar en la primera edición. EXPORock también incorporará nuevos patrocinadores, cuyos nombres se darán a conocer próximamente.