Omar Montes pone a bailar al puerto de A Coruña con su música

En menos de 24 horas, el Muelle de Batería del puerto de A Coruña pasó de vibrar al ritmo de la música techno a rendirse a los sonidos urbanos y al reguetón con la celebración de Dale Flow dentro del ciclo Son & Mar, que tuvo a Omar Montes como cabeza de cartel.

La cita comenzó a las 18:00 horas y se prolongó hasta las 02:00, con varias horas de música en uno de los espacios portuarios de la ciudad. Además del artista madrileño, el cartel estuvo formado por Kaydy Cain, Danny Romero, 8belial y Wolfine. También participaron La Eterna, Borja Solla y Male.

Omar Montes regresaba a A Coruña con un directo en el que repasó algunos de sus grandes éxitos, entre ellos 'Alocao', 'La Rubia' y 'Solo', en una actuación que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la noche, con los gritos y los coros del público como protagonistas.

La programación arrancó con 8belial, encargado de abrir la noche entre las 18:00 y las 20:15 horas. A continuación, tomó el relevo Kaydy Cain, que mantuvo la música hasta las 21:45 horas, antes de dar paso a Omar Montes. Posteriormente, actuaron Borja Solla, a las 23:15 horas; Wolfine, a las 00:00; Male, a las 00:30; y, finalmente, Danny Romero, a la 01:00, encargado de poner el broche final al evento.

Omar Montes, el plato fuerte de la noche

El momento más esperado de la noche llegó con Omar Montes, que tomó el relevo alrededor de las 22:40 horas y consiguió levantar los ánimos del público desde el primer momento sobre el escenario.

El artista utilizó como introducción un vídeo en el que aparecía junto al luchador de la UFC Ilia Topuria, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace años. Ambos aparecían entrenando sobre un ring de boxeo. A continuación, Omar Montes subió al escenario y arrancó el concierto con 'Habibi', 'La Morena' y 'La Sevillana'.

El concierto dejó además una imagen cercana del artista madrileño. La disposición del escenario permitía que Omar estuviese rodeado de público tanto por delante como por detrás, una circunstancia que aprovechó para interactuar con los asistentes durante buena parte de la actuación.

Los últimos compases de la noche quedaron en manos de Wolfine y Danny Romero, que tomaron el relevo a partir de las 00:00 horas y pusieron el cierre a la primera edición de Dale Flow celebrada en A Coruña.