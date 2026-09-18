L1gido dará la bienvenida al estudiantado de la Universidade de Santiago con un concierto gratis

El comienzo de la etapa universitaria es un momento ilusionante en la trayectoria de cualquier persona. Y más si el recibimiento lo hace uno de los artistas del momento, L1gido, acompañado por la banda ganadora del III Certame de grupos musicais da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Xalundes.

Ambos ofrecerán un concierto gratuito el próximo jueves 24 de septiembre como parte de las Xornadas de Benvida de la USC tras mostrar su lado más personal en un encuentro que se celebrará desde las 18:30 horas en la Iglesia de la universidad. Carmen Giráldez será la encargada de moderar esta conversación en la que se hablará de música y creatividad.

La plaza de Mazarelos acogerá desde las 20:30 horas el concierto de Xalundes gracias a la colaboración con el Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga. La banda de rock gallego y en gallego con influencias indie está compuesta por Martín López, Nicolás Martínez, Javier Ripplinger y Daniel León, que hacen "música comprometida con su realidad y cantan sobre lo que sienten".

L1gido tomará el relevo del grupo a las 21:30 horas y lo hará con una pequeña sorpresa para el público de la que ya es su universidad. Considerado una de las nuevas promesas de la música urbana gallega, comenzó a componer de forma autodidacta durante la pandemia y en junio de este año publicó su primer álbum, Sobresaliente, tras terminar los exámenes de la PAU.

Xalundes y L1gido acercarán al escenario sus propuestas musicales en una noche que combinará música y ambiente universitario, haciendo que el aterrizaje de los nuevos estudiantes sea más ameno. La Deputación da Coruña y el Concello de Santiago a través de las concejalías de Cultura y Xuventude colaboran con el evento.