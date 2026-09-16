Silvio Rodríguez llevará al Coliseum de A Coruña sus grandes clásicos y nuevas canciones

A Coruña se prepara para recibir este sábado a una de las grandes figuras de la canción iberoamericana. Silvio Rodríguez actuará el 19 de septiembre en el Coliseum dentro de su gira española, en una cita que tiene las entradas completamente agotadas desde la primera semana de septiembre y que será su único concierto en Galicia.

El regreso del artista cubano a los escenarios gallegos no estará planteado como un ejercicio de nostalgia. La organización del concierto anticipa una propuesta basada en la convivencia entre el repertorio que ha marcado su trayectoria y sus composiciones más recientes, con un recorrido por una obra construida durante casi seis décadas.

Antes de llegar a A Coruña, Silvio Rodríguez habrá pasado por Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Valencia, donde actuará este miércoles. Después de su cita en el Coliseum, la gira continuará por Sevilla, Murcia y Madrid.

Un repertorio entre los clásicos y el presente

Canciones como "Ojalá", "Unicornio", "La maza", "Óleo de mujer con sombrero", "Playa Girón" o "Te doy una canción" forman parte de un repertorio que continúa llegando a nuevas generaciones, según recoge Europa Press.

La organización señala que estos temas siguen encontrando nuevos significados y nuevos oyentes, ya sea por descubrimiento, por herencia familiar o por la permanencia de unas canciones que continúan formando parte de la cultura musical en español.

El concierto combinará esas composiciones fundamentales con nuevas canciones del artista cubano, manteniendo el diálogo entre las distintas etapas de su carrera. "Las nuevas composiciones convivirán con las canciones fundamentales de su trayectoria", explica la organización, que define la propuesta como un encuentro entre el artista que escribió algunas de las canciones más reconocibles de la música en español y el creador que continúa componiendo y buscando nuevas formas de expresarse.

Silvio Rodríguez, uno de los nombres esenciales de la Nueva Trova, ha construido a lo largo de 59 años sobre los escenarios una de las obras más reconocidas de la canción iberoamericana.

Su primera canción en gallego, junto a Uxía

La visita a A Coruña llega además pocos días después de una colaboración especialmente vinculada a Galicia. Silvio Rodríguez y la cantante gallega Uxía han unido sus voces en una nueva versión de "O teu nome é bandeira", una canción dedicada a la escritora y periodista Begoña Caamaño.

El tema supone la primera vez que Silvio Rodríguez canta en gallego y forma parte del disco-libro Indómitas. La obra está dedicada a Caamaño, homenajeada este año con motivo del Día das Letras Galegas y amiga tanto de Uxía como del propio artista cubano.

La colaboración surgió por iniciativa de Uxía y aborda cuestiones como la dignidad, la memoria y la esperanza. La canción se presentó acompañada de un videoclip dirigido por Paula Pez y rodado en A Illa de Arousa.

Ocho músicos acompañarán a Silvio Rodríguez

El artista llegará al Coliseum acompañado por una banda formada por Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.

Junto a ellos dará forma a un concierto planteado desde la importancia de las letras y la interpretación musical. La organización define la propuesta como un espectáculo construido "desde la palabra, la precisión musical y esa emoción contenida que atraviesa buena parte de su obra".

La actuación de A Coruña será, además, una de las paradas centrales de la gira española de Silvio Rodríguez y la única oportunidad de disfrutar de este reencuentro con el público gallego. Las entradas llevan semanas agotadas, por lo que el Coliseum afrontará este sábado una noche con el aforo completo.