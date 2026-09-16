El Caudal Fest 2026 encara su "última gran fiesta del verano" con 40.000 asistentes previstos en Lugo

Lugo ya se prepara para despedir el verano al ritmo de la música. El Caudal Fest 2026 ha presentado oficialmente este miércoles su nueva edición en los jardines del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, con la previsión de reunir a unas 40.000 personas durante todo el fin de semana, alrededor de 20.000 asistentes por jornada.

La cita, consolidada como uno de los grandes festivales musicales de Galicia, afronta una nueva edición con una importante repercusión para la ciudad. Según se explicó durante la presentación, la ocupación hotelera de Lugo con motivo del festival ya se acerca al 100%, reflejando el impacto que tiene el evento sobre el turismo y la actividad económica local.

El acto contó con la participación de Esteban Girón, director de comunicación de la promotora Bring the Noise; Elena Pereiro, responsable de patrocinios musicales de Estrella Galicia; Marcos Gómez Román, comisario del Xacobeo 2027; Miguel Fernández, diputado de la Diputación de Lugo; y Elena Candia, alcaldesa de Lugo, además de otros representantes institucionales.

Un cartel cada vez más amplio

Durante la presentación, Esteban Girón destacó la respuesta que está teniendo esta edición del festival y confirmó que las entradas para la jornada del sábado ya están agotadas. En estos momentos quedan únicamente algunos abonos y pases de día para el viernes, disponibles a través de la página oficial del evento.

El responsable de comunicación de Bring the Noise también puso el foco en la evolución del cartel desde los primeros años del Caudal Fest. "Nacimos con un pie muy basado en el indie nacional y cada vez vamos abriendo más el espectro estilístico y artístico del festival", explicó.

Esta ampliación de estilos se refleja en un cartel que reúne propuestas de diferentes perfiles y generaciones, con nombres como Lori Meyers, Ultraligera, Siloé, Sexy Zebras o Xoel López.

La colaboración con Estrella Galicia se mantiene también en esta edición. Elena Pereiro destacó el compromiso de la compañía con el festival y señaló que "para nosotros es un honor participar y colaborar un año más con Bring the Noise. Estamos encantados y, sobre todo, el cartel es digno de admirar".

Un impacto que va más allá de la música

La presentación sirvió también para poner sobre la mesa la repercusión económica y social que genera el Caudal Fest en Lugo. Marcos Gómez Román destacó que el evento genera alrededor de 1.000 empleos directos y otros tantos indirectos, además del movimiento que provoca en hoteles, establecimientos hosteleros y otros negocios de la ciudad.

"Es un importantísimo retorno para la ciudad, para Galicia y para la provincia", señaló el comisario del Xacobeo 2027, que también puso en valor la capacidad del festival para alargar la temporada turística y contribuir a la desestacionalización, especialmente en el camino hacia el Xacobeo 2027.

Por su parte, el diputado de la Diputación de Lugo, Miguel Fernández, incidió en la consolidación que ha experimentado el Caudal Fest desde su nacimiento en 2018. El representante provincial garantizó el apoyo de la institución a un evento que, según destacó, "nos pone en el punto de mira y es un auténtico escaparate musical y cultural".

Más transporte público y mejoras para los accesos

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, puso el acento en la colaboración entre las diferentes administraciones y en las novedades que se han preparado para esta edición.

"En esta edición quisimos que también tuviera un carácter social", explicó la regidora, que detalló que varias entidades dispondrán de espacios para poder dar a conocer su trabajo y acercar sus proyectos a los miles de asistentes que pasarán por el recinto.

El Ayuntamiento también ha trabajado en mejorar la movilidad durante el festival. Candia señaló que se ha reforzado el transporte público y que se ha habilitado un sistema para poder adelantar la recogida de las pulseras, una medida con la que se pretende descongestionar los accesos al recinto y reducir las colas antes de los conciertos.

Un recinto con capacidad para seguir creciendo

El crecimiento del Caudal Fest ha ido acompañado también de la evolución del Pazo de Feiras e Congresos, que acoge el evento desde su primera edición. Rubén López, gerente de las instalaciones, destacó la relación que se ha creado entre el recinto y el festival durante estos años.

"Ha cambiado sobre todo por las nuevas obras de acondicionamiento que estamos realizando. Están modernizando las instalaciones y adecuándolas para dar un mejor servicio", explicó al ser preguntado por la transformación experimentada por el espacio desde 2018.

El recinto mantiene además margen para asumir un festival de mayores dimensiones. López recordó que ya durante la primera edición llegó a acoger a 13.000 personas en la jornada de mayor afluencia, con un resultado que calificó de muy positivo.

"En este espacio tenemos muchas posibilidades de crecimiento porque los metros cuadrados así nos lo permiten. Crecerá en función de lo que demande un público que está muy entregado", aseguró.

El gerente del Pazo de Feiras cerró la presentación reivindicando la importancia que tiene para Lugo contar con un evento de estas características. "El objetivo es seguir manteniendo una línea de profesionalidad y de servicio como la que se está llevando hasta ahora. Es una gran noticia tener un evento así para una ciudad como Lugo y que siga generando la repercusión socioeconómica que genera", concluyó.