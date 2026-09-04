El Resurrection Fest 2027 anuncia fechas y primera venta de entradas

Los fans del rock y del metal ya pueden anotar la próxima edición del Resurrection Fest en sus calendarios. El festival regresará a Viveiro entre los días 30 de junio y 3 de julio, con cuatro días de música y artistas de alto nivel nacional e internacional.

Además, la organización del festival ha anunciado también la primera tanda de venta de entradas para la que será su 22ª edición.

Las Early-bird saldrán a la venta la próxima semana. Será el jueves 10 de septiembre, a partir de las 12:00 horas, en la web del Resu.

El cartel todavía no se ha dado conocer, pero los fans del festival pueden votar por sus favoritos y generar un cartel propio del Resurrection con las bandas y artistas elegidos.

En su última edición, celebrada el pasado mes de julio, el festival batió récord de asistencia con 140.000 personas en Viveiro.

Por sus escenarios pasaron este año grandes nombres como Iron Maiden, Sabaton, Limp Bizkit o Marilyn Manson.