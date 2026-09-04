Un canto para que la verbena no desaparezca: La Ocaband estrena "De noite soñei"

Las verbenas forman parte de la banda sonora de los veranos y de las fiestas de cientos de pueblos de Galicia. La orquesta La Ocaband, conocida popularmente como La Oca, ha querido reivindicar esta tradición a través de la música y alertar sobre el futuro de un sector que considera en peligro.

La formación gallega ha estrenado este viernes 4 de septiembre De noite soñei, una nueva canción acompañada de videoclip que nace como un canto reivindicativo en defensa de las verbenas y de las orquestas.

Para trasladar este mensaje, La Oca ha reunido a representantes de numerosas formaciones y voces vinculadas al mundo de la verbena gallega, que participan conjuntamente en el tema.

Entre ellos se encuentran Blas, de París de Noia; Luismi, del grupo Assia; Jorge Ferre y Marta Valiño, además de decenas de cantantes relacionados con el sector.

La verbena como protagonista

La letra de De noite soñei recurre a la nostalgia y a los recuerdos de la infancia para construir su reivindicación. La historia comienza con el regreso en sueños a una pequeña aldea en la que ya no queda prácticamente nada y de la que sus habitantes se han marchado.

Ese escenario cambia con la aparición de una orquesta. La llegada de la música devuelve la gente y la fiesta al pueblo, una imagen con la que la canción pone en valor el papel de las verbenas como punto de encuentro y elemento de la cultura popular gallega. "E por arte de maxia chegou a orquestra e o son á aldea voltou", señala uno de los fragmentos del tema.

Con De noite soñei, La Oca convierte su nuevo lanzamiento en una reivindicación colectiva del futuro de las verbenas, sumando para ello a artistas de diferentes formaciones gallegas en un mismo tema.