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La batucada más antigua de Galicia cumple 35 años: "Kilombero puede ser cualquiera"
La agrupación de A Coruña celebrará su aniversario este sábado en su barrio, Monte Alto
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Este sábado Monte Alto está de fiesta. El grupo Kilomberos, conocido por sus actuaciones durante el Antroido y también por ser la batucada más antigua de Galicia, celebra 35 años y lo hace en su barrio.
Chus Aldariz, su presidenta, cuenta al teléfono que estarán desde por la mañana con un puesto informativo para dar a conocer su actividad. Será en la zona del mercado, el "corazón" de Monte Alto, y donde a partir de las 13:30 horas no faltará la música.
Aquí, además de los vecinos, están invitadas todas aquellas personas que han tenido relación con Kilomberos y también otras comparsas de la ciudad.
La ubicación no podía ser otra para la agrupación.
"Sempre estivemos vinculados a Monte Alto. O barrio é todo, de feito, está no noso nome", apunta Chus.
Actualmente tienen su sede en las inmediaciones de la calle de la Torre, pero a lo largo de estas más de tres décadas siempre se han ubicado en el barrio coruñés.
Ahora, con la llegada de septiembre, Kilomberos prepara ya una de las dos temporadas en las que dividen el año, la de Antroido. La otra, que tiene como punto central su tradicional actuación en las rocas de Orzán en la noite de San Xoán, se extiende durante el verano. Aquí se reúnen cada 23 de junio desde hace 30 años.
Para los próximos meses acaban de cerrar el periodo para nuevas inscripciones.
"Kilombero pode ser calquera", recuerda su presidenta. Los requisitos son pocos: "Que che guste a percusión, ter boa actitude e vir aos ensaios".
El grupo se junta todos los sábados por la tarde, por lo que el compromiso es uno de los valores más importantes. No es necesario, eso sí, tener conocimientos previos de percusión. "Eu cando entrei en Kilomberos non tiña nin idea", reconoce Chus. Aquí los integrantes se ayudan unos a otros para aprender.
"Somos xente de moitas idades, que pertencemos a mundos laborales diferentes... Pero alí, no centro cívico de Monte Alto, que é onde ensaiamos, somos todos un grupo. O que hai fóra non importa, somos todos Kilomberos", añade.
Raíces uruguayas
El grupo nació en 1991.
"Hai 35 anos un uruguaio que se chama Chueco montou isto para saír no Antroido. Creou o grupo con bombos, moi ao estilo ao que se facía en Uruguai. Desde ese momento seguiron saíndo cada ano e ata hoxe seguimos. Non están as primeiras persoas pero seguimos co mesmo espírito, adaptándonos á cidade. Somos o referente en canto a batucada e a máis antiga de Galicia", anota la presidenta.
Su vínculo con la ciudad es tal, que hasta han participado en el nuevo himno del Dépor, Voa, de Xoel López.
Pero el Antroido es su cita principal.
"Saímos todos os días, desde o sábado anterior. E logo o xoves de comadres, o venres, sábado, domingo, luns, martes, mércores... Todos os días. A festa nos gusta moito aos Kilomberos", subraya.
En los carnavales llevan cada año un disfraz especial que fabrica cada integrante y en el que comenzarán a trabajar este mismo sábado. En San Xoán optan por su "uniforme": un pantalón negro y una camiseta, sudadera, "ou chubasqueiro, nunca se sabe", de su color azul identificativo.
Antes de la celebración del aniversario prevista para mañana, Chus admite que sienten "moito orgullo. Esperamos que toda a xente o pase de marabilla todos xuntos".
"Esperamos pasar un bo día. Nada máis", reconoce con el que es el sentimiento general de cada reunión de los Kilomberos, desde hace ya 35 años.