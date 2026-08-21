El Flores Rock cumple diez años con tres días de música gratis en el Barrio de las Flores de A Coruña

El Barrio de las Flores volverá a llenarse de música a comienzos de septiembre con una edición muy especial del Flores Rock. El festival celebra este año su décimo aniversario y lo hará ampliando su programación a tres jornadas, del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, con conciertos gratuitos y actividades para todos los públicos.

La gran novedad de esta edición será precisamente ese crecimiento. El Flores Rock contará con dos escenarios y una programación que combina bandas consolidadas del panorama estatal y gallego con formaciones emergentes, además de propuestas familiares, gastronomía y actividades pensadas para implicar a la propia vecindad.

El viernes 4 será la primera gran noche de conciertos. Komando Kombate abrirá la programación a las 19:25 horas, seguido de Ewaric, Onza, Kaos Urbano, Non Servium y Mar de Fondo, que cerrará la jornada a la 1:20 horas.

El sábado 5 la música comenzará ya al mediodía con una sesión vermú de Lamatumbá a las 13:15 horas. A lo largo del día pasarán por el escenario Txavalada, Brais das Hortas, Peter Punk, Collón de Lola, Moonshine Wagon, Penitence in Darkness, True Mountains, Dakidarría, The Lizards y Angelus Apatrida. La noche terminará con una banda sorpresa a la 1:30 horas.

Un domingo para las familias

La jornada del domingo 6 tendrá un carácter más familiar y estará centrada en la convivencia. Entre las 12:00 y las 20:00 horas se celebrará el Mercado do Flores, con puestos de artesanía y diferentes actividades.

La música continuará con Los Alcántara, La Yaya DJ y Pako Pakolas, que actuará a las 17:00 horas dentro de la programación de Flores Kids.

Precisamente, el festival amplía este año su propuesta para los más pequeños con dos jornadas de Flores Kids, el sábado y el domingo. Habrá talleres musicales, una chocolatada popular, juegos, globoflexia y manualidades, además de actuaciones especialmente pensadas para el público infantil.

Diez años de música desde el barrio

El Flores Rock nació en 2016 como una iniciativa vecinal para acercar la música en directo al Barrio de las Flores. Diez años después mantiene algunas de sus principales señas de identidad: entrada gratuita, participación de la vecindad, uso del espacio público y apoyo a la música independiente y a las bandas que están dando sus primeros pasos.

Una de las apuestas por el talento emergente es la Batalla de Bandas, cuya final se celebró el pasado mes de mayo. Penitence in Darkness se proclamó ganadora y Ewaric obtuvo el segundo puesto, consiguiendo ambas formaciones un hueco en el cartel de esta edición.

Con esta décima edición, el festival busca mantener su esencia de celebración hecha desde el barrio, pero abierta a toda A Coruña. Tres días de música, actividades infantiles, gastronomía y propuestas gratuitas convertirán de nuevo al Barrio de las Flores en uno de los puntos de encuentro del final del verano coruñés.