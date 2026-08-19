Lingua Urbana vuelve a Santiago con su edición más ambiciosa y tres conciertos exclusivos en Galicia

El festival regresa el próximo 28 de agosto a la Cidade da Cultura con Yung Beef, Arce y Abhir como cabezas de cartel en su única actuación en Galicia durante todo 2026

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Santiago de Compostela volverá a convertirse en el epicentro de la música urbana con la celebración de la tercera edición de Lingua Urbana, que tendrá lugar el próximo viernes 28 de agosto en un escenario privilegiado como la Cidade da Cultura. Tras consolidarse como una de las citas de referencia para la escena urbana en Galicia, el festival da un paso adelante con la que será su edición más ambiciosa hasta la fecha.

El cartel de este 2026 estará encabezado por Yung Beef, Arce y Abhir, tres de los nombres más influyentes de la música urbana nacional, que ofrecerán en Lingua Urbana su única actuación en Galicia durante todo el año. Una apuesta exclusiva que convierte al festival en una cita imprescindible para los seguidores del género y refuerza su posición dentro del circuito nacional de festivales.

La tercera edición supone además un regreso muy especial a Santiago de Compostela, ciudad que acogió el nacimiento del festival en 2025. Aquella primera edición fue un éxito rotundo, logrando el sold out y agotando la totalidad de las entradas.

Lingua Urbana. Cedida

Un año después, Lingua Urbana dio el salto a Vigo, donde reunió a más de 4.000 asistentes, confirmando el crecimiento del proyecto y el interés del público por una propuesta única dentro del panorama musical gallego.

A lo largo de sus dos primeras ediciones, Lingua Urbana ha reunido sobre sus escenarios a algunos de los artistas más destacados de la escena urbana nacional, con actuaciones de MVRK, Hard GZ, La Pantera, Metrika, L0RNA, Sticky M.A., John Pollõn, C Mari y Boyanka Kostova, entre otros. Tampoco ha faltado 9louro, el artista gallego de referencia que ha participado en todas las ediciones.

Un recorrido que ha consolidado al festival como un escaparate de referencia para los principales exponentes del género y que este 2026 lo trae de regreso a Santiago de Compostela, donde ofrecerá un cartel completo para que los amantes de la música urbana se lo pasen en grande.

Apuesta por el talento gallego

Fiel a su identidad desde su nacimiento, Lingua Urbana continúa apostando por el talento local y gallego, ofreciendo un espacio tanto para artistas emergentes como para nombres ya consolidados de la comunidad.

En esta edición formarán parte del cartel 9Louro, único artista presente en las tres ediciones del festival y convertido ya en una figura inseparable de Lingua Urbana, junto a Dirty Suc y Lg1do, reafirmando el compromiso del evento con el desarrollo y la proyección de la escena urbana gallega.

No faltarán, por otro lado, los DJ Sets. En esta ocasión, correrán a cargo de Sote, Carlos Barral y Valensk8.

Cartel de Lingua Urbana. Cedido

El festival llega este 2026, además, con muchas novedades. Una de ellas será el estreno de un segundo escenario, ampliando la experiencia para el público y diversificando su propuesta artística. Este espacio contará con la presencia de CASA PEPA, una de las promotoras de música urbana con mayor proyección del país.

Llegada desde Madrid, CASA PEPA se ha consolidado como una marca de referencia dentro de la cultura urbana, con presencia en algunos de los principales festivales y clubes de España, aportando a Lingua Urbana una programación especializada y una experiencia musical de primer nivel.

Con una producción reforzada, un recinto emblemático como la Cidade da Cultura, tres actuaciones exclusivas en Galicia y una programación que combina grandes nombres nacionales con el impulso al talento gallego, Lingua Urbana 2026 se presenta como la edición que marcará un antes y un después en la historia del festival.

El próximo 28 de agosto, Santiago de Compostela volverá a convertirse en el punto de encuentro de miles de aficionados a la música urbana, reafirmando la apuesta de Lingua Urbana por situar a Galicia en el mapa de los grandes festivales del género.