Blanco Palamera actuará en BEATOUT week 2026: "Cuando empezamos nos sentíamos más fuera de lugar"

El dúo compostelano ofrecerá un concierto dentro de esta cita musical, que se celebrará del 17 al 23 de agosto en la ciudad herculina: los días 20, 21 y 22 será en el parque de Santa Margarita

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BEATOUT Week 2026 se celebra del 17 al 23 de agosto en A Coruña, con los conciertos principales los días 20, 21 y 22 en el parque de Santa Margarita. Una cita que permitirá escuchar nuevas voces, prestando especial atención a las tendencias que van a llegar y a los artistas que ya están moviendo la conversación musical.

Akriila, El Bugg, Lg1do, pablopablo, Reality, Stereo Madness y Yapi actuarán en la cita coruñesa, que también contará con la actuación de Blanco Palamera. Con un sonido muy fresco, esta propuesta se ha consolidado en la escena musical y ofrecerá en la ciudad herculina un concierto inolvidable.

El dúo de Santiago de Compostela compuesto por Manuel Blanco y Xoán Domínguez será uno de los protagonistas BEATOUT Week 2026, que ofrecerá en A Coruña una semana llena de conciertos, contenidos y actividades paralelas todavía por desvelar. Hablamos con ellos unos días antes de su actuación.

Han pasado unos cuantos años desde que empezasteis este proyecto. Si hoy conocierais a los Blanco Palamera del principio, ¿qué creéis que os sorprendería más de ellos?

La inocencia y libertad con la que afrontaban la música, sin miedo a probar cualquier estilo y dirección simplemente con la idea de jugar y explorar. También la cantidad de marihuana que fumaban.

Vuestra música siempre ha ido un poco por libre. ¿Alguna vez os habéis sentido fuera de sitio dentro de la industria?

Pienso que cuando empezamos nos sentíamos más fuera de lugar. Creo que salir de Santiago, ver mundo y conocer a más personas y proyectos afines en lo musical y artístico, no siempre estilísticamente, sino en cuanto a ambiciones o curiosidades, nos ayuda a encontrar un lugar común y un caldo de cultivo para seguir haciendo música desde el cariño, la búsqueda y el juego.

¿Hay algo que la gente todavía no haya entendido de Blanco Palamera?

Este proyecto sirve para explorar lo que nos venga en gana. Es un canal para la creatividad de ambos, un junte de nuestras personalidades que hace algo más grande. Nunca va a ser un concepto rígido ni un sonido concreto. Estamos en constante evolución y esa es la misma esencia de lo que hacemos.

"Siento que en Galicia somos gente muy sentida, de la mano de la tragedia y el dolor pero que siempre sabe tratarlo con humor, un combo que me parece mágico" Blanco Palamera

Ser gallegos nunca ha sido una etiqueta en vuestro proyecto, pero tampoco algo que escondéis. ¿Cómo os acompaña Galicia cuando hacéis música?

Es parte de nuestra identidad, sin duda. El paisaje, la naturaleza y nuestra gente son nuestra mayor inspiración. No podríamos sacarlo de la ecuación aunque quisiéramos. Es nuestro safe place, el sitio al que siempre podemos volver y al que acudimos a reconectar con nosotros, a descansar. Siempre va a formar parte intrínseca del proyecto.

¿Creéis que existe una forma gallega de entender la música o de contar las emociones?

Siento que en Galicia somos gente muy sentida, de la mano de la tragedia y el dolor pero que siempre sabe tratarlo con humor, un combo que me parece mágico.

Da la sensación de que nunca habéis tenido prisa por encajar. En una industria donde parece que todo el mundo busca el siguiente éxito viral, ¿sentís que ir despacio se ha convertido casi en un acto de rebeldía? ¿Cómo se protege un proyecto como Blanco Palamera de esa velocidad?

Siendo nosotros. Teniendo claro que este proyecto es nuestro lugar de encuentro, un espacio seguro donde poder experimentar y tomarnos el tiempo y la calma para hacerlo con el mimo que merece. De cualquier otra manera no lo disfrutaríamos, y eso es primordial para que sea sostenible.

Al mismo tiempo sentimos esa presión, muchas veces autoimpuesta, de producir, generar constantemente y llevarnos por ese ritmo actual. Intentamos no hacerle mucho caso.

"El streaming, la inmediatez y los algoritmos premian la escucha rápida y no ponerte un disco, pero creo que siempre va a haber gente dispuesta a hacerlo, a poner cariño y energía en la escucha a obras hechas desde ese mismo lugar" Blanco Palamera

Vuestras canciones dejan espacio para las atmósferas y para interpretar las letras. ¿Creéis que hoy seguimos sabiendo escuchar música con paciencia?

Cada vez menos. El streaming, la inmediatez y los algoritmos premian la escucha rápida y no ponerte un disco, pero creo que siempre va a haber gente dispuesta a hacerlo, a poner cariño y energía en la escucha a obras hechas desde ese mismo lugar.

¿Sentís que la industria actualmente premia más el ruido que la personalidad?

Puede que en algunos casos sí, pero si la música no sostiene un proyecto, caduca.

Muchos os meten en la etiqueta de "pop alternativo", pero da la sensación de que vuestra música siempre ha ido un paso por delante de las etiquetas. ¿Creéis que ponerle nombre a un proyecto ayuda a entenderlo o, a veces, lo limita?

Siento que puede ayudar a la gente a introducirse en un proyecto, o a entenderlo dentro de un marco. Las etiquetas le sirven al periodismo musical. A la gente le importa lo que le genere una canción, un disco. Nada más.

¿Hay algún artista del cartel de Beatout al que tengáis especial curiosidad por ver en directo?

Admiramos mucho a PabloPablo y tenemos mucha curiosidad por ver a Akrila en directo.