La música electrónica tomará A Coruña en octubre con la novena edición de Modulartec

A Coruña volverá a convertirse este otoño en punto de encuentro para los amantes de la música electrónica y experimental. Modulartec celebrará su novena edición los días 1, 2 y 3 de octubre, con una programación repartida entre el planetario de la Casa de las Ciencias, la capilla de San Eduardo de Palavea y el CEI Coruña Estudio Inmersivo, en la Cidade das TIC.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el director del festival, Ricardo Ramos, presentaron este lunes los detalles del 9º Encuentro de Síntesis Modular de A Coruña, una cita que se celebra desde 2017 y que este año da, según sus responsables, un salto en su programación con la presencia de nombres destacados de la escena internacional.

"Este año, como casi todos, incorporamos algún espacio diferente", explicó Ramos, quien destacó especialmente el cartel de esta edición. "Creo que este año damos un salto importante con nombres muy potentes a nivel internacional dentro de la escena de la música electrónica hecha con sintetizador modular o analógico", señaló.

El Planetario abrirá Modulartec

La primera jornada tendrá lugar el jueves 1 de octubre en el planetario de la Casa de las Ciencias, a partir de las 21:00 horas, con las actuaciones de Waje Martin e Oliver García. El particular formato del espacio permitirá combinar música e imagen aprovechando su cúpula de 360 grados.

La programación continuará el viernes 2 en la capilla de San Eduardo de Palavea, a partir de las 18:00 horas. Precisamente, Ramos destacó las características de este escenario, con una bóveda elevada y unas condiciones acústicas que lo convierten en un espacio especialmente atractivo para las propuestas del festival.

Allí estará Polifeme, artista valenciana que trabaja con antenas, sintetizadores y otros instrumentos vinculados a las señales y los radares. "Será bastante innovador", avanzó el director de Modulartec.

También actuará Emil Saiz, que llegará a A Coruña después de publicar dos nuevos trabajos. El festival mantiene además una vinculación con su familia: en una edición anterior ya había participado su padre, Suso Saiz, referente de la música electroacústica.

Otra de las propuestas de la jornada será MFDR, cuyo responsable es coleccionista de sintetizadores analógicos y presentará un formato condensado en dos maletas. Ramos destacó que será una actuación inédita en España.

La representación gallega llegará de la mano de Xoan Xil e Iván Torres, con una propuesta a medio camino entre el documental, la instalación y el concierto. El trabajo parte de unas antenas instaladas por los nazis en la provincia de Lugo durante los años 30 y utiliza imágenes y sonidos vinculados a ellas para construir la pieza.

El día grande, en la Cidade das TIC

El sábado 3 de octubre Modulartec se trasladará al CEI Coruña Estudio Inmersivo, situado en la Cidade das TIC, en las antiguas instalaciones de la Fábrica de Armas. Será la jornada con mayor número de actuaciones y comenzará a las 16:00 horas.

Entre los nombres del cartel figura Oh Mr. James, que llegará desde Cornwall y actuará por primera vez en España. Ramos destacó el interés que ha despertado su trabajo dentro de la escena pese a llevar relativamente poco tiempo publicando música.

También pasarán por A Coruña O Yuki Conjugate, formación de Nottingham con una trayectoria que se remonta a los años 80 y considerada una referencia dentro del ambient y la música experimental británica. Según explicó la organización, será su primera actuación en Galicia.

A ellos se unirán MSB (Most Significant Beat), proyecto integrado por músicos vinculados a formaciones pioneras de la escena industrial, que también actuará por primera vez en Galicia.

Otro de los nombres internacionales será Robert Leiner, artista sueco que alcanzó especial reconocimiento con sus trabajos publicados en los años 90 y cuya trayectoria está ligada tanto al ambient como al techno.

La programación del sábado se completará con Alain Wergifosse, Javier Hernando y Ángel Lalinde, músicos vinculados a la experimentación electrónica desde los años 80 y con escasas apariciones en directo durante las últimas décadas.

"Este año hay más clásicos que noveles. Normalmente mezclamos todos los años a unos y otros, pero esta vez la balanza se ha ido hacia los clásicos", explicó Ramos, que se mostró especialmente satisfecho con el cartel conseguido para esta novena edición.

Tres días y tres escenarios

El Concello apoya una nueva edición del encuentro dentro de su programación cultural. Gonzalo Castro destacó que iniciativas como Modulartec contribuyen a ampliar la variedad de propuestas que se desarrollan durante el año en la ciudad.

"A Coruña es una ciudad cosmopolita y moderna con una potencia cultural cada vez mayor. Por eso somos una casa para todas las escenas musicales de vanguardia", señaló el concejal.