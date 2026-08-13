El Festival Sisalde volverá a Arteixo (A Coruña) el sábado 5 de septiembre con 12 horas de fiesta

El Festival de Sisalde celebrará en Arteixo (A Coruña) una nueva edición el próximo sábado 5 de septiembre con 12 horas de música y actividades culturales y de ocio. Desde las 12:00 horas pasarán por él grupos reconocidos de folk y música tradicional, así como bandas de gaitas.

El evento musical fue presentado este jueves en el entorno de la fraga de Sisalde, con la presencia de Bieito Romero, de Luar na Lubre; Nuria Naya, del grupo Entresons; el alcalde, Carlos Calvelo; y la concejala de Contratación y Turismo, Patricia Amado. La concejala destacó el objetivo de recuperar el carácter de las "romerías populares, donde se combinaba pasar un día en familia en un entorno natural y la música".

El cartel de este año cuenta con Luar na Lubre, que celebra sus 40 años sobre los escenarios, así como con la presentación del nuevo disco de Xabier Díaz y Adufeiras do Salitre y la participación del grupo Entresons.

El festival ofrecerá, además de música de grupos reconocidos de folk y música tradicional, un recorrido por la artesanía del país y actividades para que los niños disfruten del entorno único de la fraga de Sisalde. Participarán artesanos como los alfareros de cerámica negra de Gundivós, acompañados por otros dieciocho puestos de artesanía llegados de toda Galicia. También habrá puestos de comida, como pulpo o churrasco, para aquellos asistentes que no quieran llevar su propia comida.

El festival arrancará a las doce del mediodía con la actuación de diversas bandas de gaitas y finalizará a medianoche.

Será una jornada repleta de música tradicional, en la que participarán diversas agrupaciones vinculadas a la cultura tradicional. Patricia Amado destacó también la colaboración de los vecinos, que participan activamente en el festival organizado por el Concello de Arteixo.