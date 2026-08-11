The Rapants convierte María Pita en un gran 'Rapants Club' a golpe de guitarras y ritmo

María Pita se convirtió esta noche en un gran 'Rapants Club'. La plaza coruñesa se llenó de energía con la llegada de The Rapants, que se adelantó al fenómeno astronómico y eclipsó la plaza entre música y ritmo.

El grupo de Muros tomó el escenario de las Noites de María Pita a las 22:00 horas para presentar su nuevo trabajo, 'Rapants Club', su cuarto álbum de estudio, publicado este mismo año. Y lo hizo en uno de los escenarios más especiales del verano coruñés, con la plaza como punto de encuentro para varias generaciones de coruñeses y cientos de turistas.

La alegría se apoderó de la plaza, contagiando a aquellos cruceristas que aprovecharon la escala nocturna de su crucero para disfrutar de las fiestas coruñesas -algo no muy común-. “Mucha culturaridade“ celebró la banda al ver a gente de todo el mundo disfrutando de la música gallega.

The Rapants llegaba a A Coruña después de haberse convertido en una de las formaciones más demandadas de la escena gallega. Su propuesta, difícil de encerrar en un único estilo, mezcla el pop con el garage rock, sonidos disco y ahora también nuevas influencias electrónicas que están muy presentes en su último trabajo.

Porque si algo caracteriza a 'Rapants Club' es precisamente su capacidad para moverse entre diferentes sonidos sin perder la identidad de la banda. Algo que se notó sobre el escenario.

La actuación se enmarcó en las Noites de María Pita, uno de los grandes ciclos musicales de las Festas de María Pita, que durante todo agosto están llevando hasta la plaza coruñesa propuestas gallegas, nacionales e internacionales.

Y así, entre canciones, guitarras y ritmos electrónicos, The Rapants dejaron esta noche su particular huella en María Pita. Una noche de verano que, además, sirve como aperitivo para lo que vivirá A Coruña este miércoles: una ciudad pendiente del cielo por el eclipse solar, pero que esta noche tuvo los ojos puestos en el escenario.