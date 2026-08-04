La preventa para ver a Don Omar en A Coruña desespera a los fans: "Llevo 20 minutos y solo he bajado 100 puestos"

La esperada preventa de entradas para el concierto de Don Omar en A Coruña no ha comenzado como muchos aficionados esperaban. Apenas unos minutos después de abrirse el acceso este martes a las 12:00 horas, numerosos usuarios empezaron a denunciar en redes sociales y grupos de mensajería que la cola virtual apenas avanzaba, generando incertidumbre entre quienes esperaban conseguir una localidad.

El concierto, previsto para el 18 de julio de 2027 en el puerto de A Coruña, será la única actuación del artista puertorriqueño en Galicia dentro de su gira europea The Last King World Tour, un factor que ha despertado una enorme expectación entre sus seguidores.

Una de las usuarias afectadas explica que la espera resultó prácticamente desesperante. "Llevaba desde las 12 en el mismo puesto, y mis amigas igual. Ya conseguí entradas porque me las pilló una chica; yo solo había bajado 100 puestos en 20 minutos", relata.

Su testimonio coincide con el de otros compradores, que aseguran que la cola permaneció prácticamente inmóvil durante largos periodos de tiempo pese a haber accedido a la preventa desde el momento de su apertura.

La venta anticipada estaba reservada a quienes se habían registrado previamente en la página web oficial de Don Omar, desde donde recibieron un código para acceder a la preventa. Por el momento, el artista únicamente ha activado esta fase de venta y todavía no se ha anunciado cuándo comenzará la venta general ni cuáles serán los precios definitivos de las entradas para los conciertos europeos.

La actuación de A Coruña pondrá el broche final a la etapa española de la gira, que también pasará por Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid y Málaga, y en la que Don Omar repasará algunos de los grandes éxitos de su carrera, como Dale Don Dale, Danza Kuduro o Dile.