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Un mes de música gratis en la ciudad vieja de Santiago: los conciertos de Feito a man, día a día
Ruxe Ruxe, The Spoonflus, Allo Negro o Coolflanders son algunas de las actuaciones programadas a lo largo del mes de agosto
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Santiago de Compostela arranca mañana martes la XXIII edición del festival Feito a man, que este año llenará de música en vivo las calles y plazas de la ciudad vieja entre el 4 y el 22 de agosto. Una treintena de conciertos gratuitos de estilos muy diferentes para hacer las delicias de los compostelanos.
Organizado por la Asociación Cultural Cidade Vella con el apoyo del ayuntamiento y el patrocinio de la Deputación da Coruña, el evento fue presentado esta mañana por la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, la directora del festival, Ánxeles Porto, y el presidente de la entidad cultural, Jesús Pais.
Feito a man, destacó Louzao, aprovecha la sonoridad de las calles y plazas compostelanas para ofrecer un "espectáculo de escala humana que nos recuerda a la grandeza de lo pequeño". Ánxeles Vázquez, por su parte, puso el foco en el cartel del festival, obra de la ilustradora Gloria Pavía y que homenajea a Narf en el décimo aniversario de su muerte.
Jesús Pais, por su parte, destacó la importancia del evento para dinamizar el casco viejo, con 30 conciertos en agosto. La praza de Feixóo, la rúa de Xelmírez, la praza da Quintana o San Paio de Antealtares son algunas de las localizaciones en las que podrán disfrutarse de los conciertos programados.
Nacido en 1987, el evento se ha consolidado como un referente y actualmente es organizado por Camalea, Modus Vivendi, Atlántico, Chocolate, O Pozo, Casa das crechas, Literarios, A Gramola, Borriquita de Belém, Xuntanza, A Reixa, Momo y O Galo D’ouro.
Programación completa
Feito a man ya ha dado a conocer todo lo que tiene preparado a lo largo de las próximas jornadas. Santiago de Compostela se rendirá durante los próximos 20 días a una amplia programación musical en varios emplazamientos.
La programación completa es la siguiente:
- Susto que flipas, martes 4 de agosto a las 19:30 horas en Vía Sacra
- Ruxe Ruxe, martes 4 de agosto a las 20:30 horas en Vía Sacra
- The Spoonflus, martes 4 de agosto a las 22:30 horas en San Paio de Antealtares
- Alma Micic Trío, miércoles 5 de agosto a las 20:30 horas en la praza dos Gatos
- Muaré, miércoles 5 de agosto a las 22:15 horas en la rúa de Xelmírez
- Uns, jueves 6 de agosto a las 20:30 horas en Tras Salomé
- Miral Riomar & Marcel Vallés, jueves 6 de agosto a las 22:15 horas en la praza de Feixóo
- Improteatro: Versión do director, viernes 7 de agosto a las 20:30 horas en la praza de San Martiño Pinario
- Allo Negro, viernes 7 de agosto a las 22:00 horas en la praza de San Martiño Pinario
- Coolflanders, sábado 8 de agosto a las 21:00 horas en la praza Santo Agostiño-Ameas
- Brais Ninguén & Couto 90, lunes 10 de agosto a las 21:30 horas en la rúa Fonte de San Miguel
- Os Pardos, martes 11 de agosto a las 20:30 horas en Vía Sacra
- Planète Daydreams, martes 11 de agosto a las 22:30 horas en Virxe da Cerca
- De Botóns, miércoles 12 de agosto a las 21:00 horas en la praza dos Gatos
- Mother Pearl & The rockin'Rebels, miércoles 12 de agosto a las 22:15 horas en la praza dos Gatos
- Ventura, jueves 13 de agosto a las 20:30 horas en la rúa de Xelmírez
- Josvany Terry Quartet, jueves 13 de agosto a las 22:15 horas en San Paio de Antealtares
- Blue Merrow, viernes 14 de agosto a las 20:30 horas en la praza das Praterías
- Saibran, viernes 14 de agosto a las 22:30 horas en la praza de San Martiño Pinario
- IGMIG, lunes 17 de agosto a las 21:30 horas en la rúa Fonte de San Miguel
- Naxo Ganin & VIC Nogueira, martes 18 de agosto a las 20:30 horas en Virxe da Cerca
- Chop Chop, martes 18 de agosto a las 22:15 horas en la praza de Feixóo
- Manu Sija, miércoles 19 de agosto a las 20:30 horas en la praza de Feixóo
- Seixo, miércoles 19 de agosto a las 22:30 horas en Virxe da Cerca
- Malas Costumbres, jueves 20 de agosto a las 20:45 horas en la praza das Praterías
- Cachas & Cousins, jueves 20 de agosto a las 22:00 horas en la praza das Praterías
- Océano Esquizo, viernes 21 de agosto a las 20:30 horas en Tras Salomé
- Improteatro Musical: Al Tran Tran, viernes 21 de agosto a las 22:30 horas en la praza de San Martiño Pinario
- Sesión Vermú Veciñal con DJ, sábado 22 de agosto a las 13:30 horas en la praza de San Martiño Pinario
- Mad Martin Trío, sábado 22 de agosto a las 21:00 horas en la rúa Santo Agostiño-Ameas