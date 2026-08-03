El Festival Noroeste Estrella Galicia, en una foto de archivo.

El Festival Noroeste Estrella Galicia, en una foto de archivo. Concello da Coruña

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Música

La guía definitiva del Festival Noroeste de A Coruña 2026: artistas, horarios y escenarios

A Coruña volverá a llenarse de música en directo del 5 al 9 de agosto con más de 40 conciertos gratuitos repartidos por siete escenarios de la ciudad

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El Festival Noroeste Estrella Galicia regresa a A Coruña del 5 al 9 de agosto con su 39ª edición y más de 40 conciertos gratuitos repartidos por siete escenarios de la ciudad: María Pita, la playa de Riazor, el Campo da Leña, la plaza de Azcárraga, el parque de Santa Margarita, el Castillo de San Antón y O Portiño.

Foto: Noroeste Estrella Galicia

Rock, pop, música africana, folk, jazz, electrónica, flamenco, post-punk o rhythm & blues forman parte de una programación en la que más de la mitad de las bandas son gallegas.

Nombres como Dorian, Fantastic Negrito, Rusowsky, Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo, Sés, Bala o Yerai Cortés protagonizan la cartelera que convertirá de nuevo a A Coruña en uno de los grandes referentes musicales del verano en Galicia.

Esta es la guía definitiva con todos los artistas, horarios y escenarios confirmados.

Miércoles, 5 de agosto

Plaza de María Pita

  • 20:00 horas – Ángel Stanich
  • 22:00 horas – Dorian
  • 00:00 horas – Familia Caamagno e a Orquestra do Quince

Plaza de Azcárraga

  • 13:00 horas – Law
  • 19:00 horas – David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño
  • 22:00 horas – Pamela Rodríguez
  • 00:00 horas – Fantastic Negrito

Campo da Leña

  • 14:00 horas – Colorado
  • 20:00 horas – Greasy Belly
  • 23:00 horas – Agoraphobia
  • 01:00 horas – Frankie and the Witch Fingers

Parque de Santa Margarita

  • 19:00 horas – Freestyle People ft. Gallos del Norte
  • 20:30 horas – Orquesta Invisible
  • 22:00 horas – Catuxa Salom
  • 23:30 horas – Bongeziwe Mabandla

Castillo de San Antón

  • 21:00 horas – Anna Andreu

Jueves, 6 de agosto

Plaza de María Pita

  • 20:00 horas – Vicente Calderón
  • 22:00 horas – Yerai Cortés

Plaza de Azcárraga

  • 13:00 horas – Apolo18
  • 19:00 horas – MFC Chicken
  • 22:00 horas – La Perra Blanco
  • 00:00 horas – Moura

Campo da Leña

  • 19:15 horas – Mar de Fondo
  • 20:30 horas – MEU
  • 23:00 horas – Tsunami Arise
  • 01:00 horas – Ruxe Ruxe

Parque de Santa Margarita

  • 19:00 horas – Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band
  • 20:30 horas – Mounqup
  • 22:00 horas – Xosé Lois Romero & Aliboria
  • 23:30 horas – Mari Froes

Castillo de San Antón

  • 21:00 horas – Ana Lua Caiano

Viernes, 7 de agosto

Playa de Riazor

  • 20:00 horas – Crowded
  • 21:00 horas – Bala
  • 22:30 horas – Sprints
  • 00:30 horas – Rusowsky

O Portiño

  • DjMil – hora exacta pendiente de ser anunciada

Sábado, 8 de agosto

Playa de Riazor

  • 20:00 horas – Zënzar
  • 21:00 horas – Sés
  • 23:00 horas – Echo & The Bunnymen
  • 01:00 horas – Bomba Estéreo

O Portiño

  • Sofi Peries – hora exacta pendiente de ser anunciada
  • DJ Saya – hora exacta pendiente de ser anunciada

Domingo, 9 de agosto

O Portiño

  • Rey DJ/La Yaya DJ – hora exacta pendiente de ser anunciada
  • Monkey Mambo Club – hora exacta pendiente de ser anunciada

'Noroestiño'

En lo que respecta a las artes escénicas, los Jardines de Méndez Núñez acogerán los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar, del 6 al 9 de agosto. El parque de Santa Margarita será el encargado de clausurar esta nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia con el espectáculo 'Amoriños', protagonizado por Xosé A. Touriñán y David Perdomo.