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La guía definitiva del Festival Noroeste de A Coruña 2026: artistas, horarios y escenarios
A Coruña volverá a llenarse de música en directo del 5 al 9 de agosto con más de 40 conciertos gratuitos repartidos por siete escenarios de la ciudad
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El Festival Noroeste Estrella Galicia regresa a A Coruña del 5 al 9 de agosto con su 39ª edición y más de 40 conciertos gratuitos repartidos por siete escenarios de la ciudad: María Pita, la playa de Riazor, el Campo da Leña, la plaza de Azcárraga, el parque de Santa Margarita, el Castillo de San Antón y O Portiño.
Rock, pop, música africana, folk, jazz, electrónica, flamenco, post-punk o rhythm & blues forman parte de una programación en la que más de la mitad de las bandas son gallegas.
Nombres como Dorian, Fantastic Negrito, Rusowsky, Echo & The Bunnymen, Bomba Estéreo, Sés, Bala o Yerai Cortés protagonizan la cartelera que convertirá de nuevo a A Coruña en uno de los grandes referentes musicales del verano en Galicia.
Esta es la guía definitiva con todos los artistas, horarios y escenarios confirmados.
Miércoles, 5 de agosto
Plaza de María Pita
- 20:00 horas – Ángel Stanich
- 22:00 horas – Dorian
- 00:00 horas – Familia Caamagno e a Orquestra do Quince
Plaza de Azcárraga
- 13:00 horas – Law
- 19:00 horas – David Regueiro Trío ft. Pablo Castaño
- 22:00 horas – Pamela Rodríguez
- 00:00 horas – Fantastic Negrito
Campo da Leña
- 14:00 horas – Colorado
- 20:00 horas – Greasy Belly
- 23:00 horas – Agoraphobia
- 01:00 horas – Frankie and the Witch Fingers
Parque de Santa Margarita
- 19:00 horas – Freestyle People ft. Gallos del Norte
- 20:30 horas – Orquesta Invisible
- 22:00 horas – Catuxa Salom
- 23:30 horas – Bongeziwe Mabandla
Castillo de San Antón
- 21:00 horas – Anna Andreu
Jueves, 6 de agosto
Plaza de María Pita
- 20:00 horas – Vicente Calderón
- 22:00 horas – Yerai Cortés
Plaza de Azcárraga
- 13:00 horas – Apolo18
- 19:00 horas – MFC Chicken
- 22:00 horas – La Perra Blanco
- 00:00 horas – Moura
Campo da Leña
- 19:15 horas – Mar de Fondo
- 20:30 horas – MEU
- 23:00 horas – Tsunami Arise
- 01:00 horas – Ruxe Ruxe
Parque de Santa Margarita
- 19:00 horas – Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band
- 20:30 horas – Mounqup
- 22:00 horas – Xosé Lois Romero & Aliboria
- 23:30 horas – Mari Froes
Castillo de San Antón
- 21:00 horas – Ana Lua Caiano
Viernes, 7 de agosto
Playa de Riazor
- 20:00 horas – Crowded
- 21:00 horas – Bala
- 22:30 horas – Sprints
- 00:30 horas – Rusowsky
O Portiño
- DjMil – hora exacta pendiente de ser anunciada
Sábado, 8 de agosto
Playa de Riazor
- 20:00 horas – Zënzar
- 21:00 horas – Sés
- 23:00 horas – Echo & The Bunnymen
- 01:00 horas – Bomba Estéreo
O Portiño
- Sofi Peries – hora exacta pendiente de ser anunciada
- DJ Saya – hora exacta pendiente de ser anunciada
Domingo, 9 de agosto
O Portiño
- Rey DJ/La Yaya DJ – hora exacta pendiente de ser anunciada
- Monkey Mambo Club – hora exacta pendiente de ser anunciada
'Noroestiño'
En lo que respecta a las artes escénicas, los Jardines de Méndez Núñez acogerán los espectáculos del 'Noroestiño', pensados para el público familiar, del 6 al 9 de agosto. El parque de Santa Margarita será el encargado de clausurar esta nueva edición del Festival Noroeste Estrella Galicia con el espectáculo 'Amoriños', protagonizado por Xosé A. Touriñán y David Perdomo.