El Outono Códax regresa a Santiago del 7 al 28 de noviembre: artistas y compra de entradas

El Outono Códax Festival regresa a Santiago de Compostela del 7 al 28 de noviembre con un amplio cartel protagonizado por el soul, el garage, el rock y las músicas americanas de raíz en la Sala Capitol y Riquela Club. El evento, consolidado como el gran punto de encuentro para los amantes de los directos más viscerales, contará esta edición con 12 formaciones en ocho fechas.

El festival buscará el próximo otoño sorprender, disfrutar y descubrir, así como abrir las ventanas al futuro y mantener un ojo en el pasado para emocionar al público. Y es que Outono Códax acerca a Galicia desde hace 16 ediciones nombres que ya son una leyenda de las músicas de raíz afroamericanas y a artistas emergentes que, en muchos casos, se consolidan internacionalmente.

Esta nueva edición ofrece un cartel que destaca por la enorme personalidad y diversidad de sus propuestas, con bandas de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Galicia, así como por la decidida apertura hacia territorios sonoros en los que conviven el soul contemporáneo, el garage rock, el afropunk, la psicofonía alienígena y el rock de raíces tradicionales.

Ocho fechas y 12 formaciones

Outono Códax Festival contará con ocho fechas y 12 formaciones que protagonizarán las citas musicales de esta edición.

Una de las más especiales estará protagonizada por el regreso del shouter norteamericano Barrence Whitfield, que se unirá en una alianza incendiaria a los británicos MFC Chicken para revivir el salvaje rhythm & blues de sus inicios.

La leyenda canadiense del garage-psych y bluegrass, The Sadies, demostrará en Santiago por qué ostenta el título de una de las bandas en directo más feroces y respetadas del planeta. Otra leyenda que actuará en la capital gallega es The Fuzztones, auténticas deidades neoyorkinas del revival garage.

La edición 2026 tendrá un espacio privilegiado para los grupos que lideran la renovación de los géneros clásicos en Europa y América. Es el caso de DeRobert & The Half-Truths, con un sonido que bebe del soul y el funk; y de los hermanos londinenses Kitty, Daisy & Lewis, un trío de virtuosos multiinstrumentistas admirados por figuras como David Lynch o Amy Winehouse.

No faltará tampoco el soul sedoso y profundo del francés Tiwayo (producido por Adrian Quesada de Black Pumas), o de MRCY, la formación británica destinada a ser el próximo gran nombre del soul contemporáneo en el Reino Unido.

La vertiente más lúdica, bailable e insólita llegará de la mano de los espaciales HENGE y su estimulante fusión de rave y rock progresivo; el crisol de locura vudú y garage-punk de Oh! Gunquit; el enérgico trío de rock francés Howlin’ Jaws; y la potencia vocal y guitarrera de la canadiense Terra Lightfoot.

El festival tampoco se olvida del talento más próximo, encabezado este año por la psicodelia afropunk de raíces arábigas de los estradenses Skanderani.

Impulsado por Raíña Pro y A Reixa, con el apoyo de Bodegas Martín Códax, el festival acercará a Santiago de Compostela propuestas basadas en la autenticidad que conectan el legado musical clásico con el pulso cultural de nuestros días. El evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, enmarcado en los Concertos do Xacobeo.

Entradas y abonos

Los abonos de cinco días en la Sala Capitol tienen un coste de 59 euros más gastos de gestión para los 70 primeros que los adquieran, subiendo a 65 euros más gastos de gestión para el resto.

Las entradas de cada uno de los conciertos en este mítico emplazamiento cuestan 24 euros más gastos de gestión en la venta anticipada, mientras que en la taquilla de la sala el precio será de 28 euros.

Respecto a los conciertos de Riquela Club, el coste de cada entrada será de 18 euros más gastos de gestión en venta anticipada, subiendo a 22 euros en la taquilla de la sala.

Las entradas online ya están a la venta en la web de Outono Códax Festival. Las localidades físicas, por otro lado, podrán adquirirse en A Reixa-Matrioska a partir del 2 de agosto.