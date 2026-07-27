Noites do Porto amplía su programación con un ciclo de conciertos en A Coruña, Santiago y Vigo

El festival Noites do Porto seguirá activo más allá de su tradicional celebración veraniega con el lanzamiento de "Noites do Porto Recomenda", una nueva iniciativa que llevará su propuesta musical a distintas salas de Galicia durante el otoño. El ciclo arrancará con actuaciones en A Coruña y Santiago de Compostela y prevé incorporar también Vigo antes de que finalice el año.

La primera cita tendrá lugar el 6 de noviembre en la Sala Inn de A Coruña, donde actuará Nacho Vegas. El cantautor asturiano presentará en directo las canciones de "Vidas semipreciosas", su último trabajo discográfico, en un concierto de aforo reducido.

Diez días después, el 16 de noviembre, el ciclo llegará a la Sala Capitol de Santiago con la banda británica Temples, que ofrecerá su único concierto en Galicia para presentar "BLISS", el álbum publicado este año por el grupo.

Con esta nueva propuesta, la organización busca mantener actividad durante todo el año y trasladar el espíritu del festival a otros escenarios gallegos, apostando por conciertos en salas de pequeño y mediano formato y una programación centrada en artistas nacionales e internacionales.

Noites do Porto también ha adelantado que Vigo será la siguiente parada de este nuevo ciclo antes de que termine 2026. Además, la intención es extender la iniciativa a otras ciudades gallegas a partir de 2027, aunque tanto los artistas como las fechas se darán a conocer en las próximas semanas.

Las entradas para los dos primeros conciertos salen a la venta desde hoy lunes a las 12:00 horas a través de los canales oficiales habilitados para cada actuación.