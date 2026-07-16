Santiago de Compostela acoge este sábado 18 de julio un festival gratuito: actuará Javi Maneiro

Santiago de Compostela acoge este sábado 18 de julio el festival Lanzadeira. El evento, que nace para mostrar el talento musical emergente con epicentro en el Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga, contará con la actuación de Maneiro, exvocalista de Heredeiros da Crus, así como con las bandas Fuego Lolita y Xalundres.

"Temos 50 bandas utilizando uns locais de ensaio que nos últimos anos quixemos profesionalizar, mellorando os seus recursos técnicos e humanos para estarmos á altura do talento dos grupos que os utilizan", explicó la concejala de Xuventude, María Rozas, durante la presentación.

La teniente de alcaldesa estuvo acompañada en la rueda de prensa celebrada este jueves por Adrián Caride, de la banda Fuego Lolita; Daniel León, de Xalundres; y el cantante Javi Maneiro.

Adrián Caride y Daniel León agradecieron la oportunidad que supone para ellos el Centro Xove, ya que ahí disponen de un equipamiento que les da "posibilidades infinitas" al mismo tiempo que les permite "afrontar cuestións que doutro xeito sería imposibles, tanto por razóns económicas como de falta de coñecementos".

Un espacio que les permite "cumprir o que para moitos de nós e un soño" y que se materializará este sábado en el festival, en el que estarán acompañados por Javi Maneiro, "un referente do que temos moito que aprender". Precisamente, el cantautor destacó las oportunidades que les brinda a los jóvenes el Centro Xove, que "nada teñen que ver coa situación que vivín eu cando empecei a miña carreira, que non tiñamos nin un lugar no que tocar".

Cartel del festival Lanzadeira. Concello de Santiago

El festival Lanzadeira se celebra este 18 de julio en la plaza 8 de marzo desde las 20:00 horas. El evento es gratuito y contará con las actuaciones de Xalundres y Fuego Lolita, que ensayan en la Almáciga y que forman parte del programa de aceleradora de bandas del Centro Xove. Ambos tienen una gran proyección.

Maneiro, cuya voz es un clásico en el rock en gallego, está inmerso en la presentación de su álbum en solitario. El artista será este 2026 el padrino de lujo del festival, culminando su colaboración de los últimos meses con el Centro Xove, tanto con el programa de residencias artísticas como con el podcast del equipamiento de la Almáciga.

The Rapants, Mondra, Fillas de Cassandra, Ortiga, Familia Caamagno o Dakidarria colaboraron con este proyecto en otras ocasiones.

Nuevo escenario

El Centro Xove celebra este 2026 sus 10 años de trayectoria dando un salto de calidad en su formato con una producción de nivel totalmente profesional. El responsable del espacio, Suso Magaña, explicó que habrá un nuevo diseño de escenario, que será más grande y con una dotación técnica de primer nivel, con equipos de sonido de última generación.

Estas mejoras, señala el ayuntamiento en un comunicado, son posibles gracias al nuevo contrato de gestión del Centro Xove da Almáciga, en el que la Concellaría de Xuventude apostó por un refuerzo de los recursos técnicos y materiales tanto para las actividades que se desarrollan en el propio espacio como para las que se ejecutan fuera.