El ciclo SON Estrella Galicia llevará a A Coruña y Vigo la música de Amor Líquido en enero de 2027

El comienzo de 2027 traerá a Galicia una de las bandas más prometedoras de la nueva escena estatal. Amor Líquido ofrecerá dos conciertos dentro de la programación de SON Estrella Galicia: el viernes 15 de enero en Vigo (Mondo Club) y el sábado 16 en A Coruña (Garufa Club). Dos citas para descubrir en directo a un grupo que ha convertido la intensidad, el sarcasmo y la vulnerabilidad en las principales señas de identidad de su propuesta. Las entradas para ambas citas ya están disponibles a través de DICE.

Con Sara al frente de la formación, junto a Eva y Peral, Amor Líquido ha encontrado un espacio propio dentro del panorama alternativo nacional gracias a una forma de entender el pop desde la urgencia del art-punk. Sus canciones retratan la ansiedad, el desencanto y las contradicciones de toda una generación sin renunciar al humor ni a la emoción, combinando guitarras afiladas, melodías memorables y letras que alternan la ironía con una honestidad desarmante.

Tras sus primeros pasos en 2020 con el EP Por supuesto, el grupo dio un salto definitivo con su álbum de debut de título homónimo, Amor Líquido (2024). Un trabajo que dejó atrás el sonido lo-fi de sus inicios para abrazar una propuesta más contundente y afilada, cercana al espíritu de bandas como Fontaines D.C., Amyl and The Sniffers o Turnstile, pero con una personalidad marcadamente propia. En sus canciones, la crítica social convive con el relato íntimo y la reivindicación de los afectos como forma de resistencia.

Después de un intenso 2025, en el que compartieron proyecto y gira con Las Petunias publicando los celebrados sencillos Baile y No seré una estrella, Amor Líquido afronta una nueva etapa creativa. Los recientes lanzamientos de Delante del espejo, Ahora lo entiendo y Guárdame un sitio anticipan el siguiente capítulo, un EP que se titulará A ver si me despierto y que verá la luz en septiembre.

Sus conciertos destacan por la energía desbordante con la que trasladan ese universo al escenario. Entre guitarras abrasivas, estribillos coreables y una actitud que invita tanto al pogo como a la reflexión, Amor Líquido ha construido un directo intenso y catártico que conecta de inmediato con el público. Las actuaciones de Vigo y A Coruña dentro de la programación de SON Estrella Galicia servirán para comprobar por qué el trío se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del nuevo rock alternativo en castellano.



SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical. A lo largo de más de diecisiete años, esta propuesta ha evolucionado hasta convertirse en un referente indiscutible, extendiendo su actividad por todo el país y consolidando su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.