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Beatout incorpora a Juicy Bae a su programación de 2026 en A Coruña
La artista sevillana se suma al cartel de BEATOUT week tras publicar 'Perreando A Escondidas', su nuevo proyecto
Beatout anuncia la incorporación de Juicy Bae a la programación de su próxima edición, que tendrá lugar en el Parque de Santa Margarita de A Coruña del 20 al 22 de agosto de 2026.
La artista sevillana llega a Beatout en un momento especialmente activo de su carrera, tras la publicación de Perreando A Escondidas, un proyecto que mira al reggaetón de los 2000 desde una lectura actual y que vuelve a situarla como una de las voces más singulares de la escena urbana estatal.
Formada desde niña en el flamenco y con una trayectoria que ha ido cruzando música urbana, raíz andaluza y una forma muy reconocible de escribir desde lo íntimo, Juicy Bae se ha convertido en una artista difícil de encajar en una sola etiqueta. Su trabajo ha pasado por escenarios como Sónar, Primavera Sound, BAM o Lollapalooza Argentina, y discos como PTSD o El Secreto han ido ampliando una identidad cada vez más marcada.
Su llegada a Beatout refuerza una línea de programación que no busca únicamente sumar nombres, sino leer el momento en el que se encuentran los artistas.
"Juicy Bae nos encaja porque está justo en ese punto que nos interesa como proyecto: el de una artista con un lenguaje propio, en movimiento y con algo que decir dentro del cartel. Su incorporación no funciona como un añadido, sino como una forma de seguir enseñando por dónde va Beatout este año", apunta la organización.
Con esta nueva confirmación, Beatout continúa dando forma a una edición que ya cuenta con nombres como pablopablo, Akriila, Yapi, Metrika, Reality, El Bugg, Lg1do y Stereo Madness, entre otros.
Los abonos para BEATOUT week 2026 ya están disponibles a través de Ataquilla.
¿Quién es Juicy Bae?
Cristina Vela (Sevilla, 1998) aka la Juicy Bae es una artista multidisciplinar formada como bailaora desde los 3 años que ha conseguido integrar su raíz andaluza con la música urbana para crear un sonido único.
Todoterreno y terremoto, desde que debutó en 2017 con el sencillo Smok wit u -grabado en su homemade estudio- ha publicado los EP On my first shifts (2018), No more tearz 2 cry (2019) y La Noche ke me muera (2020). Una trayectoria que llamó la atención de numerosos artistas, entre ellos Duki, que la apadrinó, convirtiéndose en colaboradora de Taichu, Yesan y Polimá We$tcoat.
Su mezcla de R&B, afrobeat, trap con tintes soul y barras aflamencadas ha generado curiosidad en España. Es posible escuchar a Juicy Bae junto a Leïti Sene o el productor Bexnil de la Cute Mobb, también con Blackhtoven o incluso con Fabianni y Sticky M.A., miembros fundadores de Agorazein. We$t Dubai, Love Yi, Kitty110, la Joaqui e incluso Mucho Muchacho la han invitado a unirse en sus canciones.
Con una variedad de formatos en vivo hasta ahora insuperable, ha actuado en Sónar, Primavera Sound, Festival BAM y el Lollapalooza de Argentina, la culminación de su primera gira por LATAM. Artista de artistas, es habitual que otros popes del panorama la citen como referente o influencia.
Juicy Bae lanzó en 2025 su esperado álbum El Secreto, en el que llevó su música urbana y experimental a nuevos horizontes. La artista ha continuado trabajando y este 2026 ha lanzado Perreando A Escondidas, en el que recupera la esencia escondida del reggaetón. Menos de dos meses después de su lanzamiento, la cantante visitará A Coruña para ofrecer un concierto en Beatout.