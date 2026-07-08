Carlos Rivera regresa este viernes al Coliseum de A Coruña con las últimas entradas a la venta

Carlos Rivera vuelve este viernes 10 de julio a A Coruña para ofrecer un concierto en el Coliseum dentro de su gira ¡Vida México!, un espectáculo con el que repasa los grandes éxitos de sus más de veinte años de carrera y reivindica la música y la cultura de su país. La cita encara ya su recta final de venta, con las últimas localidades todavía disponibles.

El artista mexicano regresa a Galicia en uno de los momentos más destacados de su trayectoria con un directo de gran formato que combina algunos de los temas más conocidos de su repertorio con las canciones de esta nueva etapa artística. El espectáculo también pone el foco en sus raíces mexicanas, convirtiendo la tradición, la emoción y la identidad en el hilo conductor del concierto.

La relación de Carlos Rivera con España comenzó hace más de una década, cuando protagonizó el musical El Rey León en Madrid, un papel que impulsó su proyección internacional. Desde entonces ha mantenido una presencia constante en el país, consolidando una carrera que lo ha llevado a actuar en algunos de los principales escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Sobre el escenario, Rivera apuesta por una puesta en escena cuidada en la que la voz es la gran protagonista, acompañada de un repertorio que combina baladas, pop latino y sonidos inspirados en la tradición musical mexicana.

El concierto forma parte del programa de los Concertos do Xacobeo, impulsado por la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, y se perfila como una de las grandes citas musicales de la semana en la ciudad.

Las entradas continúan a la venta a través de los canales habituales, aunque la organización señala que ya solo quedan las últimas localidades disponibles.