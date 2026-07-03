Noites do Porto cierra su sexta edición en A Coruña con un homenaje al Jazz Filloa en su aniversario

El festival Noites do Porto clausura este domingo su sexta edición con un concierto de Myele Manzanza en el Jazz Filloa, una sala que celebra este año su 45 aniversario.

El club situado en la calle Ciega, la sala de jazz más antigua de Galicia, acogerá el 5 de julio un directo con el baterista y compositor neozelandés. Las entradas para la doble sesión que ofrecerá ya están agotadas.

Esta actuación se enmarca en la iniciativa Noites de Flamenco e Jazz, una de las propuestas del festival Noites do Porto.

Manzanza, cofundador de Electric Wire Hustle en una trayectoria que se completa con cinco discos firmados en solitario, dará un doble concierto en el que el público podrá escuchar algunas de sus colaboraciones con músicos como Alfa Mist, Jordan Rakei o Theo Parrish o trabajos recientes recopilados en la serie Crisis & Opportunity.

Con este concierto, Noites do Porto cierra una nueva edición que mantiene su impulso por las salas de conciertos gallegas.

La exposición de carteles del festival se podrá visitar también hasta este domingo 5 de julio en el Bar B.