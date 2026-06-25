Los Satélites pondrán la banda sonora al eclipse solar en A Coruña del 12 de agosto en María Pita

A Coruña vivirá el próximo 12 de agosto una jornada histórica. Mientras miles de personas mirarán al cielo para presenciar el eclipse solar que atravesará la ciudad herculina, en la Plaza de María Pita sonará la orquesta Los Satélites.

La actuación forma parte de la programación municipal CidadEclipse y unirá un símbolo histórico de Galicia con un hito histórico para la provincia.

Durante la presentación del concierto, el concejal Gonzalo Castro destacó el carácter simbólico de la cita. "Un eclipse de sol es algo que pocas generaciones tienen la oportunidad de vivir", señaló. "Si vamos a estar unos minutos sin ver el sol, también vamos a poder vivir el brillo de Los Satélites", afirmó al anunciar una actuación que contará con la participación de Paco Lodeiro y otros artistas invitados que se irán desvelando en las próximas semanas.

Castro definió el concierto como "un tributo muy merecido" a una formación que acumula cerca de 90 años de historia y que se ha convertido en un referente musical dentro y fuera de Galicia. Además, recordó la estrecha vinculación de la orquesta con algunas de las grandes figuras de la música gallega, entre ellas Pucho Boedo, uno de los artistas más recordados de la canción gallega.

Precisamente, el recuerdo al cantante coruñés fue el origen de este proyecto. Según explicaron los integrantes de Los Satélites, la idea inicial era conmemorar el 40 aniversario de la muerte de Pucho Boedo, recuperando además la colaboración que hace dos décadas ya habían realizado Paco Lodeiro y la orquesta.

Sin embargo, la coincidencia con el eclipse acabó dando una nueva dimensión al espectáculo. "Viendo que coincide con el eclipse, vamos a intentar complacer a todos los públicos", explicó el director musical Javier Saavedra. El objetivo es que los miles de visitantes que llegarán a A Coruña para observar el fenómeno astronómico descubran también una de las tradiciones más arraigadas de Galicia: la verbena.

"Queremos que conozcan nuestra verbena y que sepan lo que es una orquesta gallega", señaló. Por ello, el concierto combinará una primera parte dedicada a Pucho Boedo con otra centrada en mostrar su típico repertorio de verbena.

Para la orquesta, actuar en la Plaza de María Pita durante una fecha tan señalada tiene también un significado especial. "Para nosotros es algo extraordinario estar en un marco como A Coruña, en María Pita y el día del eclipse", reconocieron durante la presentación, donde también expresaron su deseo de repetir la imagen del año pasado con una plaza completamente llena.

El concierto aspira así a convertirse en uno de los grandes eventos de las próximas Fiestas de María Pita, uniendo astronomía, patrimonio musical gallego y el legado de figuras como Pucho Boedo en una noche llamada a ser histórica para la ciudad.